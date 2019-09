Corrida Contra o Câncer de Mama terá alongamento com Cau Saad

Acontece domingo, 29 de setembro, no Campo de Marte, em São Paulo, a 58ª Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama, realizada pelo IBCC Oncologia. Com início para às 6h40 com alongamento exclusivo ministrado pela educadora física Cau Saad, personal das celebridades, e às 7h, a largada com percursos de corrida de 5km e 10km, e caminhada de 3km – para mulheres e homens. São esperadas 7 mil pessoas. #corridaderua #causaad #alongamento

Segundo o IBCC, a corrida é uma forma de engajamento na luta contra a doença, mostrando a prevenção e detecção precoce como fator de superação. A cada ano, quase 60 mil novos casos surgem no Brasil e podem ser curados em mais de 90% dos casos – se diagnosticada em fase inicial. Os valores líquidos arrecadados pela corrida serão revertidos para a Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, cuja marca o IBCC detém os direitos exclusivos de uso no Brasil desde 1995, e que desde então tem colaborado para o crescimento e aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo IBCC. Este ano, a corrida abre o calendário de ações da campanha Outubro Rosa que será realizada pelo instituto.

ESTILO DE VIDA

Cau Saad explica que movimentar o corpo e manter uma alimentação regrada são essenciais para um estilo de vida saudável, maior qualidade de vida e, consequentemente, ajudar a reduzir as probabilidades de doenças. “Faça atividades que sejam prazerosas e que te estimulem, pois assim, as chances de você desistir são menores e, com o tempo, ganha regularidade e disciplina”, observa.

Ela alerta, ainda, que para as mulheres que venceram a doença e passaram pelo processo de mastectomia, por exemplo, é de extrema importância praticar alguma atividade física. “Restabelece as funções dos braços e ombros, ganha mobilidade e força, diminuição da dor e rigidez, ajuda na independência dos movimentos e nas funções diárias, como se vestir, tomar banho e pentear os cabelos”, explica Cau.

Desde que haja liberação médica, o ideal é, inicialmente, realizar de 20 a 30 minutos de exercícios, além da mobilidade articular e alongamentos. Já para as mulheres que retomaram a sua rotina e hoje correm e participam de corridas de rua, alguns exercícios específicos podem ajudar na performance. “Lembrando, sempre, que é imprescindível realizar os movimentos e montar uma periodização com a supervisão de um profissional de educação física. Além de fazer exames periodicamente”, finaliza Cau.

5 Dicas da Cau Saad

Confira abaixo 5 dicas de movimentos da Cau Saad. Faça durante 30 segundos, respeitando seu limite e priorizando a qualidade do movimento e não a quantidade

Iniciante: 2 séries

Intermediário: 3 séries

Avançado: 4 séries

Descanso de 30 segundos em cada bloco

A Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda” – foi idealizada em 1994 por Ralph Lauren, que após acompanhar a luta de sua amiga e jornalista Nina Hyde contra o câncer de mama, decidiu que precisava usar a moda para falar com as mulheres sobre esse assunto. Criador do alvo azul, ele fez muito mais do que isso. Sua campanha, abraçada pelos seus colegas do Council of Fashion Designers of America (CFDA), fez sucesso nos EUA e chegou ao Brasil em 1995, com a escolha do IBCC como detentor exclusivo da marca. Há 27 anos, os recursos arrecadados pela Campanha têm sido utilizados na melhoria do atendimento aos pacientes e na conscientização da população em geral com relação à importância da prevenção e da detecção precoce da doença.

Serviço

Dia: 29/09/2018 (domingo)

Local: Campo de Marte

Endereço: Avenida Santos Dumont, 2241- Santana – São Paulo/SP.

Programação do Evento:

6h40 – Alongamento com Cau Saad

7h – Largada PCD

7h05 – Largada 5K / 10K

7h40 – Largada Caminhada 3K

8h30 – Premiação aos Primeiros Colocados

11h – Encerramento do Evento