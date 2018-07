Corrida da Festa do Ovo agita o oeste paulista

Maior produtora de ovos do Brasil, Bastos comemora o aniversário com tradicional corrida de rua. Confira como foi. #corridaparatodos

Este ano participaram corredores de 53 cidades diferentes, da capital, do Rio, e até um norte-americano. Fiquei conhecendo esta corrida por acaso semana passada, conversando com o Papa-léguas de Adamantina, o corredor e carteiro Marcelo Rocha, bicampeão da Mizuno UpHill Marathon. Ele venceu a prova que rolou sábado, 15 de julho. É a segunda vez que ele vence esta prova, a primeira foi em 1990, foi a primeira que Marcelo cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na categoria geral, aos 17 anos, o que deu um sabor todo especial para esta vitória. Aliás, Marcelo se recupera de uma lesão e estava meio resfriado. Imaginem se estivesse 100%…

A capital do ovo fica em festa durante uma semana, um das atrações principais do evento é a corrida de rua, prova tradicional que começou a ser realizada lá nos anos 70, mas que teve um hiato de quase dez anos, voltando agora. Marcelo fez os 6k em 20:02; o segundo colocado foi Francisco dos Reis (20:54); e o terceiro Melques Costa (21:16). Houve também caminhada de 3k e a estreia da corrida kids.

O percurso é todo em asfalto e dentro da cidade, com largada e chegada dentro da área da festa – Recinto de Exposições Kisuke Watanabe. A largada foi às 9h. “Bastos é a maior produtora de ovos do Brasil, a cidade foi colonizada pelos japoneses após a 2ª Guerra Mundial. É uma grande festa para comemorar o aniversário da cidade, com vários shows”, explica Rocha. Ele acrescenta que há um grande apaixonado por corrida em Bastos, Ilton Uemura, que resgatou a corrida de rua na cidade e capricha em todos os detalhas. No kit de inscrição, por exemplo, tem algo bem diferente, um tíquete para saborear a famosa omelete da prova. Hummmm. Não há premiação em dinheiro, os participantes vão mesmo é curtir a festa.

A Festa do Ovo nasceu em 1948, quando a colônia japonesa comemorava o 20º aniversário de Bastos. No início era chamada de Nyushokussai e concentrava-se no dia 18 de junho, dia oficial da fundação do município, sendo realizada a cada cinco anos e depois anual. A deste ano foi a 58ª edição e começou dia 8 de julho, com um campeonato de golfe.

A programação é extensa, tem a escolha do melhor ovo – com a participação de 114 avicultores-, de campeonato de judô a karaokê, passando por concurso do maior comedor de ovos (21ª edição!). No domingo, o show de encerramento foi coma dupla sertaneja Hugo & Tiago. Há também parque de diversão para as crianças. A entrada para a festa é gratuita. #boraparafestadoovoem2018

Depoimento de Marcelo Rocha

“O Ilton fez uma prova muito bem organizada, contratou empresa de cronometragem/chip de Bauru, a LifeSporte. É uma corrida de 6k, distância tradicional aqui na nossa região, uma prova mais curta pro pessoal que está começando participar e quem já corre poder correr legal. Para mim, que estou treinando para a maratona (ele vai fazer a SPCity dia 30 de julho e depois a UpHill, em 2 de setembro) foi uma prova difícil, mas é sempre bom, entra como um treino forte. E venci mesmo resfriado, ventando bastante. É um percurso rápido no começo e no final um pouquinho pesado, gosto também de dificuldade. Fiquei muito feliz de poder ganhar a prova pela segunda vez. Venci a primeira em 1990, que foi a primeira corrida que venci na geral, sem ser apenas por categoria, eu tinha 17 anos. A corrida de rua é um esporte que está crescendo muito, principalmente no interior, este não tem premiação em dinheiro mas tem um legado, é muito importante e vai criando mais força para as próximas edições. Ou ponto legal também foi a corrida kids, pra garotadinha, que aconteceu pela primeira vez. Foi muito bacana ver a felicidade das crianças com uma medalha no peito, isso não tem preço, é de grande valia pra ingressar no esporte e ter uma qualidade de vida melhor.”