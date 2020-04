Corrida da Mulher-Maravilha é adiada para 22 de novembro

Pouco a pouco todos os eventos esportivos previstos para o primeiro semestre estão sendo adiados por conta do coronavírus. A Yescom, organizadora da Corrida da Mulher-Maravilha já tinha sinalizado que deveria adiar a prova, e agora veio na nota oficial. Mudou de data e de lugar. A corrida feminina, inicialmente marcada para 31 de maio na região do Jockey Club paulistano, será realizada dia 22 de novembro no centro histórico da cidade.

Segundo o comunicado oficial: “as inscrições efetivadas continuam válidas e atualizações serão publicadas no site da corrida, através de nossa assessoria de imprensa e nas mídias sociais da Yescom. A entrega de kits será nos dias 19, 20 e 21 de novembro, no Shopping Light, mantendo-se o dia da semana escolhido no ato da inscrição. Ou seja, a opção pela quinta-feira será no dia 19, pela sexta no dia 20, e pela sábado no dia 21.” Para maiores informações, pedem para contator pelo e-mail: faleconosco@yescom.com.br

Vale a pena ressaltar que até a estreia do filme da Mulher-Maravilha foi adiada. A mídia especializada em cinema aposta que será em agosto, mas ainda é muito cedo para bater o martelo, já que os EUA é o novo epicentro da pandemia.