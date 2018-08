Corrida de revezamento da Bloomberg será em São Paulo

Só podem participar times de 10 corredores de instituições financeiras e os torcedores. Todos têm que se inscrever no site da prova. A prova acontece em 10 cidades espalhadas pelo mundo.#corridaderua #BlogCorridaparaTodos #WeRunThisCity

“A corrida Bloomberg Square Mile Relay é um evento esportivo sem precedentes e foi um grande sucesso no ano passado. Estamos ansiosos para retornar a São Paulo, onde os níveis de entusiasmo, espírito e o trabalho em equipe foram muito altos”, explica James Hassett, diretor-gerente da Square Mile Sport, e diretor do evento.

É a segunda edição da corrida de rua Bloomberg Square Mile Relay no Brasil. A corrida, como o nome já explica, é de uma milha – 1,6km – para cada integrante. Vai rolar no Parque do Povo, às 17h30, na quinta-feira, 23 de agosto, com grande celebração no pós corrido – por isso a torcida tem que se inscrever a comemoração no Race Village, seguida por uma festa no After-Party oficial no Deck Bar, aberto para todos os corredores e torcedores. Os corredores tem direito a vouchers de alimentação (incluindo 1 prato principal, 1 sobremesa e 3 bebidas) como parte de sua inscrição. Na linha de chegada, os corredores receberão suas pulseiras de acesso ao After-Party. Na entrada da festa serão entregues os 3 vouchers que podem ser trocados por cerveja.



Os pacotes para torcedores e acompanhantes de refeição e de drinks só poderão ser comprados antes do evento em nosso site – eles não serão vendidos no dia do evento. Torcedores podem participar do After-Party no Deck Bar – as pulseiras para os torcedores não possuem custo e estarão disponíveis na tenda de informações na Raca Village.

Através da pesquisa on-line “The Extra Mile” os corredores e torcedores puderam selecionar uma iniciativa filantrópica para receber os fundos angariados pela corrida. Na segunda edição brasileira, o Instituto Esporte Educação, organização que promove o esporte educacional em áreas com baixo nível socioeconômico, foi o projeto selecionado. Além disso, os participantes também terão a chance de oferecer seu tempo para trabalhar com os voluntários da Bloomberg no projeto da comunidade.

Apenas um representante da empresa participante precisará se registrar e pagar em nome da equipe. As taxas incluem a entrada para a festa depois da corrida, que inclui hospitalidade com alimentos, bebidas e entretenimento para todos os corredores. Pacotes de hospitalidade adicionais estarão disponíveis para comprar on-line em uma data posterior para torcedores/apoiadores. A inscrição do time custa R$ 3.750,00. Da torcida custa a partir de R$ 30.

Harmonia no trabalho

O evento é projetado para melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, construir um senso de parceria entre os colegas e ajudar a melhorar a comunidade em que estão inseridos. A Bloomberg e a Square Mile Sport se juntaram para a promover primeira corrida em Londres, em 2007, e já expandiram para 10 cidades, incluindo Dubai, Hong Kong (8/11/18), Nova York, São Francisco, Xangai (7/9/18), Cingapura (25/10/18), Paris (19/9/18), Londres (27/9/18), Sydney e Tóquio, com aproximadamente 1.000 corredores em cada local a cada ano.

“A Bloomberg é conhecida como um centro global para a comunidade financeira”, disse Geraldo Coelho, diretor de vendas para a América do Sul. “Agora, a corrida nos ajuda a juntar corporações, também, para competir, se divertir e participar de projetos filantrópicos”.

Mais de 50 das maiores empresas de São Paulo, incluindo bancos, gestoras de ativos e corporações participaram em 2017, onde a OMINT se destacou como a “empresa mais rápida da cidade”, seguida do Itaú Unibanco e da Oracle.

Para mais informações sobre a Bloomberg Square Mile Relay globalmente, visite: www.squaremilerelay.com. Para inscrever uma equipe na corrida de São Paulo, visite: https://squaremilerelay.com/pt/sao-paulo

Website: https://squaremilerelay.com

Facebook: BloombergSquareMileRelay

Twitter: @SquareMileSP

Instagram: BloombergSquareMileRelay

Veja como foi a 1ºEdição