Corrida de Rua em São Paulo cresceu 71% em dez anos

Entre 2010 e 2019 foram realizadas 3.691 corridas de rua no Estado de São Paulo, um salto de 71% em dez anos no número de eventos. O Blog teve acesso a alguns dados do “Relatório Oficial de Corrida de Rua no Estado de São Paulo”, que foi elaborado pelo Departamento de Estatística e Análise de Dados com informações do Departamento de Corrida de Rua da Federação Paulista de Atletismo (FPA). O estudo será apresentado neste domingo, 14 de março, no canal do YouTube da FPA, às 11h, com a participação do presidente da entidade Joel de Oliveira, Thadeus Kassabian, CEO da Yescom, um das maiores organizadoras de corrida do Brasil; e a pesquisadora da FPA Marcela Moretti.

Com esse estudo inédito, a FPA vai disponibilizar pela primeira vez informações muito relevantes para os patrocinadores, organizadores das corridas e todo ecossistema do segmento em São Paulo, para que a modalidade avance cada vez mais. E traz uma inovação, com base nos dados foi criado um Indicador de Oportunidade, que sinaliza em quais praças há mais chances do corredor de rua se inscrever em uma prova; e onde há mais espaço para a modalidade crescer. Ou seja, assim que forem liberadas as corridas com 100% dos participantes será o momento oportuno para dar um upgrade nas provas paulistas, e o investimento da FPA nesse relatório detalhado vai contribuir positivamente para isso.

A Grande São Paulo recebeu o maior número de corridas durante todo esse período, seguida por Campinas e, em terceiro lugar Sorocaba revezou com São José dos Campos. Pegando apenas o ano de 2019, foram realizadas 458 corridas no estado. A maioria dos corredores preferiu a distâncias de 5km, com uma média de 2.110 pessoas por corrida. E 52% dos eventos foram na modalidade corrida e caminhada. Em número de participantes, a 95ª São Silvestre é líder absoluta, com 35 mil participantes. Em segundo vem a 34º 10Km Tribuna de Santos com 20 mil atletas; e em terceiro a 5ª Inclusão a Toda Prova, com 17 mil pessoas. Dados dos corredores paulistas também foram analisados por meio de pesquisa virtual realizada pela entidade, que revela que a maioria tem entre 36 e 45 anos, renda mensal entre R$ 2 mil e R% 5 mil; e busca na corrida mais qualidade de vida.

Na apresentação o presidente da FPA vai responder algumas perguntas enviadas por jornalistas, sou uma delas. Marque na agenda, e confira nesse domingo, 14 de março, às 11h, neste link: https://bit.ly/3l3i4bO