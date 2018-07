Corrida de rua na 11ª Virada Esportiva

Adidas e Mizuno prepararam ativações para o evento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo neste fim de semana. #corridaparatodos #viradaesportiva #corridaderua

No sábado (23/9) às 8h30, tem Mizuno Run Talks no Auditório do Centro Olímpico (Rua Pedro de Toledo, 1665, Vila Clementino), com palestras abordando da caminhada à maratona. É gratuito mas precisa se inscrever online. Clique aqui para se inscrever. O treinador Mario Sergio Silva, da Run&Fun, abre a conversa com dicas para iniciantes – dos primeiros passos aos cinco quilômetros. Em seguida, o professor Zeca Fernando, da Ztrack Assessoria Esportiva, fala como chegar até os 42 quilômetros de uma maratona. No final, o ultramaratonista Carlos Dias (106 maratonas e 40 ultras no currículo) se junta aos especialistas e convida a todos para assistir a largada do desafio Corrida 24 horas Mizuno Wave Creation 19 na pista de atletismo do Centro Olímpico e acompanhar seu desempenho ao longo do dia.

O ultramaratonista vai correr durante 24 horas e contará com monitoramento físico a cada três horas, realizado por uma equipe de especialistas da Secretaria Municipal de Esportes, com os resultados do que acontece em seu corpo divulgados posteriormente. Além disso, será feita uma avaliação tecnológica de durabilidade da tecnologia de amortecimento do Wave Creation 19, lançamento da Mizuno. No mesmo local, os corredores que estão inscritos no Desafio 463K da Yescom (463 km em 24 horas com revezamento de pelotões – cada equipe vai ter 1 hora para completar 19,3 km na em pista do Centro Olímpico) poderão participar do Mizuno Running Experience. Ou seja, durante a corrida 24 horas – no sábado, das 10h às 12h, e no domingo, das 8h às 10h – os corredores de rua vão participar de um test-drive do novo tênis na pista de atletismo. No local haverá uma loja da marca com produtos com desconto. As isncrições para o Desafio estão esgotadas.



Já a base da adidas será em Pinheiros, no Largo da Batata (ao lado da estação Faria Lima do Metrô). A Sportsbase móvel da marca alemã estará presente durante todo o evento, disponibilizando empréstimo gratuito de tênis de corrida, basquete, chuteiras, além de bolas de futebol e basquete. A adidas programou treinos funcionais, Yoga, corrida, jogos de basquete e futebol, além de demonstração de skate (confira agenda abaixo)

Os clubes de corrida de rua do adidas Runners vão ter treinos a partir das 18h30 no sábado (23). Para se inscrever basta clicar aqui ou aparecer no horário marcado e tentar uma vaga na lista de espera.

AGENDA ADIDAS

DIA 23

8h às 9h30 – Treino Funcional – Mahamudra

8h às 9h30 – Treino Corrida – grupo Velocitá

9h às 10h – Treino Corrida – grupo Elas Que Voam

9h30 às 10h30 – Yoga – Mahamudra

10h às 11h – Treino Corrida – grupo Corre Forma

10h30 às 11h30 – Futebol – Clinica Futebol/Freestyle

11h30 às 12h30 – Pararugby – Demonstração

13h00 às 14h00 – Basquete – Amistoso

14h00 às 19h00 – Futebol – Campeonato

DIA 24

8h às 9h30 – Treino Funcional – Mahamudra

9h30 às 10h30 – Yoga – Mahamudra

10h às 11h – Treino Corrida – grupo SBR no Corre

10h30 às 11h30 – Treino Funcional – Caio Franco

11h30 às 15h30 – Basquete – Campeonato adidas Hoops

16h às 19h – Demonstração de Skate

16h às 17h – Treino Corrida – grupo Unicorns

17h às 18h – Treino Corrida – grupo Vem Com Nois

AGENDA MIZUNO

Mizuno Run Talks – Da Caminhada à Maratona

Sábado, 23 de setembro

Auditório do Centro Olímpico

Rua Pedro de Toledo, 1665, Vila Clementino

8h30 – Recepção dos participantes e convidados

9h00 – Abertura do evento e boas-vindas

9h05 – Palestra “Da Caminhada aos 5K”, por Mário Sérgio Silva, diretor técnico da Run&Fun

9h25 – Palestra “Dos 5K à Maratona”, por Professor Zeca, diretor técnico da Ztrack

9h50 – Lançamento da Corrida 24h Mizuno Wave Creation 19, com o ultramaratonista Carlos Dias

Corrida 24 horas Mizuno Wave Creation 19, com Carlos Dias

Pista de Atletismo do Centro Olímpico

Rua Pedro de Toledo, 1665, Vila Clementino

Sábado, 23 de setembro

10h – Largada

Domingo, 24 de setembro

10h – Chegada

Mizuno Running Experience (REX)

Pista de Atletismo do Centro Olímpico

Rua Pedro de Toledo, 1665, Vila Clementino

Sábado, 23 de setembro, das 10h às 12h

Domingo, 24 de setembro, das 8h às 10h

Loja Mizuno

Pista de Atletismo do Centro Olímpico

Rua Pedro de Toledo, 1665, Vila Clementino

Sábado, 23, e domingo, 24, das 9h às 18h

Site da Virada Esportiva: https://www.viradaesportiva2017.com.br/