Corrida de rua para coffee lovers

Com degustação especial de café, a 1ª Coffee Run está marcada para 26 de maio, dois dias depois do Dia Nacional do Café, no Jardim Botânico paulistano. #café #corridatemática #corridaderua #blogcorrridaparatodos

Os vencedores de cada categoria desta corrida de rua temática será premiado com uma cesta especial de café gourmet e acessórios, além de um vale-compra de R$ 1.000,00 na loja Decathlon. A prova é organizada pela RP8 Sports Adventure, com patrocínio Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). Tem a caminhada de 3,5k batizada de CAPUCCINO RUN 3k; corrida de 5k (EXPRESSO RUN ) e a 10k (BLACK RUN).

O tempo máximo é 2 horas, o que é mais que suficiente. Haverá um posto de hidratação no km 5 e um na área de dispersão. Idade mínima de participação é 16 anos. A degustação de café está prevista para dois momentos, no início e no final da prova.

Para Ricardo Silveira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, a Coffee Run é uma das iniciativas da ABIC para divulgar os benefícios da bebida para a saúde e um meio de incentivar os coffeel overs, associados e todos os que fazem parte da cadeia do café à prática de atividades físicas. “Café e saúde são temas recorrentes ao consumidor e queremos reforçar os benefícios da bebida para a qualidade de vida, bem como as vantagens dos exercícios físicos”, reforça Ricardo.A largada será às 7h30, pedem para chegar meia hora antes. O alongamento está marcado para 6h30. E os kits custam a partir de 95 reais, com camiseta, peitoral, medalha de participação, caneca e degustação de café. Após a corrida será realizada a degustação de café. O Jardim Botânico, ao lado do Zoológico, é um oásis na capital paulita, um ligar incrível para correr. Já vale só por conta disso. E para quem gosta de café, é um evento sob-medida.

“O Dia Nacional do Café homenageia uma das bebidas favoritas do brasileiro. Por isso, decidimos unir o esporte, outra paixão nacional, em forma de corrida de rua para celebrar essa data da melhor forma possível, com um evento leve e descontraído, mas com a energia contagiante do café”, comenta Rita Pescuma, CEO da RP8 Sports

Adventure.

Serviço

Coffee Run 2019 – primeira edição

Corrida de rua

26/05 (domingo) às 7h

Local: Jardim Botânico de São Paulo

Endereço: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Vila

Água Funda, São Paulo – SP

Realização: RP8 Sports Adventure

Patrocínio: ABIC

Apoio: Decathlon

Inscrições até 19/05, pelo site da ABIC