Corrida de rua para namorados, de todos os gêneros

Neste domingo, 10 de junho, namorados héteros e homos são muito bem-vindos na Corrida 15K de Santa Felicidade, em Curitiba (PR). #BlogCorridaParaTodos #Diversidade #CorridaDeRua

“Nosso propósito é a valorização das pessoas, além de levar mais saúde, esporte e entretenimento com respeito a todos, independentemente da orientação sexual”, ressalta Arthur Trauczynski, diretor de Negócios da Global Vita Sports. empresa organizadora da prova.

“Nesse inverno seu coração vai bater mais forte”. É com essa campanha que a organização espera criar o clima certo para todos os casais curitibanos comemorarem o Dia dos Namorados durante a corrida 15K de Santa Felicidade. O evento vai acontecer no dia 10 de junho, e as inscrições já se encerraram. Além do percurso dos 15K, há o de 5,5K e circuito kids para a criançada. A corrida infantil é para crianças entre 4 e 9 anos, e a largada é mais tarde, às 8h30, Com distâncias entre 30 e 500 metros. Vale a pena ir até lá conferir e preparar uma torcida especial para os dois mil corredores.

Esta é quarta edição dessa corrida de rua. Para os 15K e 5,5K haverá premiação em troféu para os namorados que correrem juntos e cruzarem a linha de chegada em primeiro, segundo e terceiro lugares. É a categoria Casal – que está dividida em dupla mista, feminina e masculina. A largada é às 7h da manhã, em frente ao Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade, Curitiba (PR). A chegada é no mesmo local.

O diretor técnico da prova é Tadeu Natálio e a regra para participar da categoria casal é ser casado ou namorado, largar, correr e chegar junto. Aliás, as 200 primeiras duplas inscritas, participaram da promoção “Correndo Juntos” e ganharam 50% de desconto na segunda inscrição. Parabéns a organização pela iniciativa! E boa prova aos namorados e namoradas!!