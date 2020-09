Corrida de Rua terá Campeonato Mundial em 2023

A corrida de rua acaba de ganhar um campeonato mundial. A World Athletics (WA) anunciou a criação do Road Running Championships, que vai começar em 2023. Esse Mundial de Corrida de Rua vai incluir o Mundial de Meia Maratona já existente e as corridas de 5km e 1 milha (1,6km). Poderão participar a elite e os corredores amadores, como já acontece nas Maratonas Majors.

A WA abriu os olhos para o crescimento da popularidade de meias maratonas e das 5km ,que atraem milhões de corredores amadores em todo o mundo, e vai investir em eventos de corrida de rua de primeira. “Também consideramos que este será um conceito comercialmente desejável para cidades-sede, parceiros e mídia”, destacou Jon Ridgeon, CEO da WA.

O Mundial de Meia Maratona vai acontecer Gdynia, na Polônia, no dia 17 de outubro, e será o único evento do WAS a ser realizado este ano devido aos desafios criados pela pandemia do coronavírus. Para o Mundial de Corrida de Rua, a WA solicitará manifestações de interesse das cidades para sediar o evento inaugural em um futuro próximo. “Nos últimos 20 anos, a corrida de rua se tornou uma parte cada vez mais significativa de atletismo e e merece maior reconhecimento nos eventos da World Athletics Series”, explicou Ridgeon..