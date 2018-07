Corrida de rua, uma das armas contra a obesidade

11 de outubro é o Dia Mundial da Obesidade e os dados são cada vez mais alarmantes. Segundo a ONG World Obesity Federation, em 2025 o Brasil gastará US$34 bilhões em tratamentos decorrentes do sobre peso. No entanto, se o governo investir em tratamentos precoces e campanhas para frear a obesidade, reduzindo 5% do total, vai gastar menos da metade desse montante. #obesidade #corridaparatodos #WorldObesityDay

Com essa oferta gigantescas de besteiras para comer e beber fica realmente difícil manter a forma. Eu comecei a correr exatamente por ser gulosa e travar uma luta diária contra a balança, que “mora” no meu banheiro. Com a inclusão de uma atividade esportiva na rotina ganhei saúde e perdi peso. Minha balança fica entre 54 e 59kg, geralmente engordo na Páscoa e no Natal. Mas logo fecho a boca e mando ver nos treinos e tudo volta ao normal.

Além do ganho de peso, a obesidade traz a tiracolo a diabetes, problemas cardíacos, depressão, doenças hepáticas e até alguns tipos de câncer. No ritmo atual, a população global de obesos em 2025 já é estimada em 2.7 bilhões de adultos… A WOF alerta para esse problema e cobra ações dos governos em todo o mundo. Sugerem três passos: 1) investir em serviços de tratamento para apoiar obesos, 2) intervenção precoce para melhorar o sucesso do tratamento e 3) prevenção para reduzir a necessidade de tratamento.

Professor Ian Caterson (presidente da WOF) enfatiza que a obesidade é hoje uma epidemia mundial que absorve uma grande quantidade dos recursos de saúde. “Os custos médicos anuais do tratamento das consequências da obesidade, como diabetes e doenças cardíacas, são realmente alarmantes. Estamos usando o Dia Mundial da Obesidade para mostrar que é muito mais barato investir em tratamentos precoces e prevenção do que esperar para tratar mais tarde”, comparou Caterson.

Mas afinal de contas, o que é obesidade. Segundo o Dicionário Aurélio é quem apresenta 15% ou mais de gordura na composição corporal. Para calcular isso, os médicos usam o Índice de Massa Corporal (IMC) e a tabela da Organização Mundial da Saúde. O normal é ter IMC entre 18,5 e 24,9. No site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem uma calculadora online, clique aqui. O meu deu 21, 72 – normal. Ufa, por isso que encaixei a atividade física no meu estilo de vida. Corro para relaxar, para poder comer uma besteirinha no fim de semana e para ativar meu corpo e minha alma.

Em 2014, segundo dados da WOF, no Brasil 17,1% dos adultos homens eram obesos e 24% das mulheres. Se nada for feito, em 2015 serão 21,6% dos homens e 29% das mulheres. “É urgente integrar serviços de obesidade em programas de cobertura de saúde universal. A Federação Mundial da Obesidade está aqui para ajudar os governos a enfrentar este desafio”, alerta Johanna Ralston, diretora Executiva da Federação Mundial de Obesidade. O Dia Mundial da Obesidade foi criado há três anos para alertar a população mundial sobre os riscos dessa epidemia global. No Brasil, a data existe desde 2008.

O remédio é calçar o tênis e fugir do sedentarismo. É só começar. Confira abaixo as dicas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

No dia a dia

Inicie os exercícios sempre de maneira gradual – não dispense a fase de alongamento, aquecimento e resfriamento.

Mantenha um diário de exercícios.

Aumente as caminhadas e procure sentir prazer em caminhar.

Aumente a atividade no seu dia a dia, utilizando escadas e dispensando o carro sempre que possível.

Aumente o ritmo do seu dia a dia, optando por fazer, você mesmo, algumas atividades domésticas como lavar o carro e jardinagem.

Leve seu cachorro para passear.

Um parceiro, companheiro ou amigo pode auxiliá-lo incentivando atividades, acompanhando-o durante as compras e exercitando-se junto.

Se tiver que descer ou subir um andar, use as escadas ao invés do elevador.

Dance.

Pedale.

Benefícios da Atividade Física

Redução da pressão arterial

Melhora da resistência insulínica

Melhora da força muscular

Controle do Peso Corporal

Melhora da mobilidade articular

Melhora do perfil lipídico

Melhora da resistência física

Aumento da autoestima

Alívio do stress

Redução da depressão

Manutenção da autonomia

Redução do isolamento social

Melhora no bem-estar geral

Na fase escolar vários benefícios foram observados: