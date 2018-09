Corrida de rua vai doar 2 fatias de pão por KM percorrido

Global Energy Race espera reuni 110 mil pessoas em 35 cidades de 23 países nos circuitos de corrida de rua e caminhada de 3, 5 e 10 quilômetros no dia 23 de setembro. #globalenergyrace #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #RunWithUs #GER2018

A meta da terceira edição desta corrida beneficente é doar um milhão de fatias de pão. No Brasil, as provas vão ser na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Cidade Universitária, em São Paulo. Largadas a partir das 7h.

O participante que percorrer o trajeto de 10 quilômetros, por exemplo, doará o equivalente a um pacote de pão de forma para pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela ONG Banco de Alimentos (SP) e a Organização Social Refettorio Gastromotiva (RJ). As inscrições são online e custan R$69,90. O evento é patrocinado pela Bimbo Brasil (Pullman, AnaMaria, Rap10 e Crocantíssimo). “Queremos incentivar a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, como a prática de esportes e uma alimentação balanceada e equilibrada”, afirma Bruna Tedesco, Head de marketing da companhia.

Todos os anos, a Global Energy Race elege uma cidade-sede, que recebe os vencedores do percurso de 10 quilômetros da edição anterior. O Rio de Janeiro é a cidade-sede de 2018 e receberá uma comitiva de corredores de 21 países, que conhecerão os pontos turísticos da Cidade Maravilhosa e participarão da corrida na Praia de Copacabana. A camiseta utilizada pelos corredores na corrida do ano passado era verde e continha uma imagem do Cristo Redentor, em alusão ao Brasil e ao Rio de Janeiro.

A cidade-sede de 2019 será Madri, motivo pelo qual a camiseta deste ano tem as cores vermelha e amarela, uma referência à bandeira da Espanha. Além da medalha de participação, o campeão e a campeã dos 10K de São Paulo e do Rio de Janeiro serão convidados a participar da Global Energy Race do próximo ano em Madri com todas as despesas pagas. Incentivo e tanto!

Participam desta ação: Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Equador, Guatemala, Marrocos, Colômbia, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai, Canadá, Brasil, Portugal, Espanha, Reino Unido, China e Índia.

Inscrições: globalenergyrace.com