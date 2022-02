Corrida do GRAACC presencial confirmada para o Dia das Mães

Que tal começar o Dia das Mães, 8 de maio, correndo e ainda por cima fazendo uma boa ação? O Hospital do GRAACC, referência no tratamento de alta complexidade de câncer infantojuvenil, acaba de abrir inscrições para sua tradicional Corrida e Caminhada beneficentes. O evento volta a ser presencial na área do Parque Ibirapuera; e a arrecadação com as inscrições será 100% doada para o tratamento oncológico de crianças e adolescentes.

Este ano a corrida do GRAACC completará 20 edições neste ano e a organização espera receber 10 mil participantes. “O evento é considerado um projeto de sucesso e figura entre as principais ações promovidas pelo hospital na busca por recursos para auxiliar com o tratamento do câncer infantojuvenil. Nos últimos dois anos, por conta da pandemia, não pudemos realizar o evento em seu tradicional formato e tivemos uma perda considerável de receita. Agora, estamos esperançosos e contando com a participação das pessoas nesta grande festa que é a Corrida e Caminhada do GRAACC”, destaca Tammy Allersdorfer, superintendente de Desenvolvimento Institucional do Hospital do GRAACC.

Serão três tipos de percurso: 10K, para corredores a partir dos 16 anos; 5K, para corredores a partir dos 14 anos; e a caminhada de 3K, também aberta para crianças, acompanhadas pelos responsáveis.

Cada percurso terá um horário específico de largadas sendo: 7h (corrida 5K), 7h20 (corrida 10K) e 7h40 (caminhada 3K). Os kits custam a partir de R$ 119,90 (individual) e R$ 199,90 (adulto + infantil), e devem ser retirados mediante apresentação do comprovante de vacina contra Covid-19 ou exame PCR.

PROGRAME-SE

Data: 8 de maio de 2022

Horário: A partir das 7h

Local: Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Em frente à Assembleia Legislativa

Inscrições: www.graacc.org.br

Patrocínio máster: Comexport

Apoio: Volkswagen Caminhões

Colaboração: Açotubo e Shopping Eldorado

Organização: Norte Marketing