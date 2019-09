Corrida do Movimento Mude1Hábito chega a São Paulo

Uma prova em que o mais importante não é vencer e, sim, adotar hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. A ação faz parte do Movimento Mude1Hábito, que visa incentivar práticas em busca por mais saúde, desenvolvendo uma série de atividades, em diversos estados, voltadas para Equilíbrio, Movimento e Alimentação. #Mude1Hábito #Unimed #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Conhecida por Corrida Unimed, patrocinador da prova, terá os tradicionais percursos de 10K e 5K. “A prática esportiva sempre foi um ponto valioso na estratégia de marca da Unimed, tradicional apoiadora de diferentes modalidades há tantos anos. Com o Movimento Mude1Hábito, lançado em 2017, passamos a promover uma onda de cuidado por todo o País, enfatizando a mensagem de que a partir da mudança de pequenos hábitos é possível ter uma vida mais saudável. A Corrida Unimed, que chega a São Paulo, é parte importante de nosso movimento e tem papel fundamental para a solidificação do nosso processo de expansão da marca na capital paulista”, ressalta Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil.

O conceito do Mude1Hábito se baseia em resultados de uma pesquisa da Duke University, dos Estados Unidos, que demonstra que cerca de 40% de tudo que fazemos cotidianamente não são decisões de fato, mas repetições de hábitos que já estamos acostumados a fazer. Sendo assim, conclui-se que mudar esses comportamentos, geralmente automáticos e inconscientes, é importante para a adesão a um novo estilo de vida, mais voltado à saúde e ao bem-estar.

A largada dos 5K está marcada para as 7h, enquanto a dos 10K será às 7h45. Os três primeiros colocados, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, receberão troféus. Todos os que finalizarem o percurso ganharão medalhas. A Corrida Unimed é realizada pela Unimed do Brasil, Central Nacional Unimed e Seguros Unimed e tem promoção da Sagaz Esportes. Está à venda o segundo lote de inscrições. Os valores são de R$ 65 para clientes Unimed e R$ 75, para não clientes. A ação, que faz parte do Movimento Mude1Hábito, tem inscrições abertas no site oficial da prova.