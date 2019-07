Corrida do Trigo muda do Anhangabaú para o Ibirapuera

O evento, anteriormente marcado para o Centro Histórico de São Paulo no dia 13 de outubro, agora acontecerá no Ibirapuera, em 27 de outubro. #corridaderua #CorridadoTrigo #BlogCorridaParaTodos

A Corrida do Trigo, em sua terceira edição, repetirá a fórmula com corrida, de 8 e 4 km, e caminhada, de 4 km. A Corrida do Trigo, que espera cerca de 5 mil inscrições em sua 3ª edição, comemora três importantes datas celebradas nos meses de outubro e novembro: o Dia Mundial do Pão (16/10), o Dia Mundial do Macarrão (25/10) e o Dia do Trigo (10/11).

O evento, anteriormente marcado para o Centro Histórico de São Paulo, no dia 13/10, agora acontecerá no Ibirapuera, em 27 de outubro. Em razão das obras de revitalização do Anhangabaú, em entendimento com os órgãos públicos e de acordo com o calendário disponível da cidade, a prova teve de ser alterada, agora com largada e chegada ao lado do Obelisco, como aconteceu com sucesso em 2018. A alteração não interfere nas inscrições já feitas, que continuam válidas, sendo que o site segue aberto para novas inscrições.