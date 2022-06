Corrida e Caminhada Inclusão a Toda Prova será realizada dia 10 de julho

Pela primeira vez, a Corrida e Caminhada Inclusção a Toda Prova, evento esportivo beneficente organizado pelo Instituto Olga Kos (IOK), será realizado no inverno, já que costuma acontecer no início de dezembro. A mudança aconteceu por conta da pandemia de Covid-19, represandoas edições de 2020 e 2021, já aprovadas pelo Ministério da Cidadania (Lei de Incentivo ao Esporte). A prova será realizada em 10 de julho no Circuito do Ibirapuera e deseja reunir 15 mil pessoas neste importante movimento em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. A corrioda tem 10km, e a camihada, 6,1km.

“Estamos ansiosos com esta edição atípica e que mais uma vez nos deixa super felizes com a adesão que estamos recebendo. Isso mostra que a cada edição conseguimos mostrar o quanto é importante abraçar a causa da pessoa com deficiência”, destaca Crystiane Souza, coordenadora do departamento de Esportes do Instituto Olga Kos. Até a primeira semana de junho, 80% das inscrições já tinham sido efetuadas.

Fundado em 2007, o IOK é uma associação sem fins econômicos, que desenvolve projetos artísticos e esportivos aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência. Parte das vagas dos projetos é destinada a pessoas sem deficiência, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e residem em regiões próximas aos locais onde as oficinas são realizadas. Desta forma, pretende-se possibilitar uma maior interação entre pessoas com e sem deficiência.

A inscrição para essa edição pode ser adquirida através do site da TicketSports em seu segundo lote disponível, sendo R$ 41,90 mais taxa de inscrição. Estudantes e pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto na compra do kit. Mas fique atento porque você só tem até às 23h59 do dia 01/07 para garantir sua vaga! Para efetuar a inscrição como PcDs será obrigatório o envio de um e-mail para corrida@institutoolgakos.org.br acompanhado de laudo ou documento comprobatório desta condição juntamente com documento de identificação com foto. Após o recebimento, análise e aprovação dos documentos, os organizadores da prova enviarão, também por e-mail, um cupom para que o atleta possa finalizar sua inscrição.

A entrega dos kits, que incluem camiseta, número de peito, sacochila e squeeze, será realizada entre os dias 6 e 9 de julho, das 11h às 21h, conforme horário definido pelo competidor, evitando, assim, aglomerações – no shopping West Plaza, localizado na avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste da capital. Ao fim da prova, as medalhas serão entregues. Ele só poderá ser retirado mediante a apresentação da confirmação de inscrição, pagamento, RG e comprovante impresso ou digital de vacinação da COVID-19 para todas as três ou dose única no formulário oficial do SUS.

Os inscritos com mais de 60 anos (data base 31/12/2022), estudantes e as pessoas com deficiência deverão retirar o kit presencialmente mediante comprovação de suas condições.

Inscrições

https://www.ticketsports.com.br/e/vii-corrida-e-caminhada-inclusao-a-toda-prova-33413?termo=olga%20kos&periodo=0&mes=&inicio=&fim=&ordenacao=1