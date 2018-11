Corrida em Brasília dia 25 de novembro

Inscrições para essa etapa do Circuito Caixa podem ser feitas pelo site oficial do evento até o dia 21 de novembro. E aproveite para doar seu tênis, que está estacionado no armário. #corridaderua

Inscrições custam R$ 86 até 4 de novembro, depois sobem para R$101, correntistas e funcionários da Caixa têm desconto. A largada será no estacionamento da FUNARTE – Torre de TV, no Eixo Monumental, a partir das 8h, com percursos de 5km e 10km, além de caminhada de 5km. Entre as categorias em disputa na etapa da capital do País estão a Elite 10km (masculina e feminina), geral, economiário e por faixa etária, também para homens e mulheres. Outra opção é a possibilidade de correr em duplas.

“A tradição da prova e a paixão pelo esporte têm garantido a presença de um elevado número de atletas de diferentes partes da região do Distrito Federal ao longo desses anos. Para 2018, esperamos uma adesão ainda maior em função da comemoração pelo aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA”, avalia Hélio Takai, diretor da HT Sports.

Pegada do Bem – Como nas dez etapas anteriores, a campanha Pegada do Bem entra na programação do Circuito CAIXA em Brasília. A ação recebe doações de tênis a fim de incentivar a prática do atletismo em regiões de maior vulnerabilidade social, reforçar ações já existentes nesse sentido e ainda impulsionar a descoberta de novos talentos. Os calçados podem ser entregues na retirada dos kits na sexta e sábado e também na arena no dia da prova, no domingo. Essa iniciativa já arrecadou dezenas de pares de tênis nas provas anteriores, todos encaminhados para entidades assistenciais das cidades participantes.