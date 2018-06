Corrida em Passa Quatro com degustação de cerveja artesanal

La Misión Brasil terá uma programação especial de turismo antes e durante a competição, marcada para os dias 17 a 19 de agosto em Passa Quatro (MG). #corridademontanha #BlogCorridaParaTodos

A corrida oferece percursos de 15, 35, 50 e 80 quilômetros percorrendo a Serra Fina, como a Pedra da Mina, quarta montanha mais alta do Brasil. “O Trem da Serra da Mantiqueira já é uma atração regular de Passa Quatro, mas teremos algumas ações exclusivas para o pessoal da La Misión, como degustação do guaraná regional Guaranita Cibal e de cerveja Suprema da Serra”, afirma Paulo Lamin, responsável pela empresa Tambo, organizadora do evento. Segundo ele, todos receberão uma caneca personalizada, terão registro em foto e vídeo e poderão adquirir artesanatos locais e comidas típicas. “A ideia é mostrar que a cidade tem um ótimo potencial turístico que vai além das montanhas da Serra Fina. Será uma imersão na história do país”, completa Paulo. É uma prova cara, inscrições entre R$ 250 a R$ 600.

O trem vai sair da central de Passa Quatro em direção à estação Coronel Fulgêncio, próxima ao Grande Túnel, divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais e que foi inaugurado em junho de 1884 com a presença de Dom Pedro II. O local tem importância histórica, já que foi palco de batalhas durante a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento que tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas.

Nesta edição familiares e amigos poderão encontrar os corredores em alguns locais das trilhas. “Firmamos uma parceria com a agência de turismo Andar Outdoor para levar essas pessoas até o Campo do Muro, a 2.100m de altitude (passagem dos 35 e 50 km) e o Quartzito, a 2.000m (passagem dos 80 km), além de um pacote para conhecer cachoeiras da região. Isso é bastante comum em eventos internacionais como o Ultra Trail du Mont Blanc, mas é algo inédito no Brasil”, afirma Paulo.

Para o passeio de Maria Fumaça é necessário comprar o ticket com antecedência através do site da Tambo, pois o tour é restrito a 120 pessoas. Para reservar os pacotes aos pontos estratégicos do percurso basta entrar em contato com a Agência Andar Outdoor também pelo site da Tambo.

A La Misión Brasil é uma prova de autossuficiência e que oferecerá quatro pontos ITRA aos concluintes da prova de 80K, três pontos para os 50K e dois pontos para os 35K. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Skyrunning e será válido pelo campeonato nacional de Skyrunner nas modalidades 80 km Ultra SkyMarathon e 35 km SkyMarathon.