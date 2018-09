Corrida em prol da construção de um centro de reabilitação no Rio

Toda a renda arrecadada com as inscrições da 10K Pelas Maravilhas de Santa Cruz será duplicada pela siderúrgica Ternium e destinada à Policlínica Lincoln de Freitas Filho para a criação do primeiro Centro Especializado em Reabilitação de Santa Cruz e região. Em todo o mundo, a Ternium já organizou outras dez corridas de rua como esta. #corridaderua #corridabeneficente #solidariedade #BlogCorridaParaTodos

É a primeira edição desta corrida de rua no Brasil, que está marcada para 30 de setembro. As inscrições custam apenas R$ 50 (maiores de 60 anos tem 50% de desconto) se encerram cinco dias antes da prova. O percurso é praticamente plano, contempla o Corredor Cultural do bairro, na zona oeste da capital fluminense, em um circuito que inicia às 8h30, no Batalhão Villagran Cabrita (1º Batalhão de Engenharia de Combate) e termina no Largo do Bodegão. Clique aqui para se inscrever.

A partir do batalhão, a corrida de rua passará pela Catedral da Assembleia de Deus, pelo Hangar do Zeppelin – único hangar existente no mundo – Vila Olímpica Oscar Schmidt, Palacete Princesa Isabel e terminará nas ruínas do antigo matadouro imperial. Esta corrida faz parte de um projeto mundial da Ternium e já acontece há 10 anos na Argentina e México. Além dos 10K há um percurso menor, de 3K. A organização do evento é feita pela Spiridon e Instituto Novos Talentos.

Para o gerente de Relações com a Comunidade da Ternium Brasil, Fernanda Candeias, a iniciativa reforça os laços entre a usina e seu entorno. “A 10kTernium é mais uma prova de que indústria e comunidade caminham juntas, pois é uma importante iniciativa para a promoção de saúde dos moradores”, afirma.

O kit (camiseta, peitoral, chip, gym sack e medalha de conclusão) deverá ser retirado no dia 29/09, das 9h às 17h, na unidade de Santa Cruz da Universidade Estácio de Sá (Rua General Olímpio, nº 90), uma das apoiadoras da corrida. Haverá premiação para os três primeiros colocados na corrida de 10k (R$ 1mil para o 1º lugar, R$ 750 para o 2º e R$ 500 para o 3º. No site da prova, há uma planilha de treinamento para os 10k, elaborada pela Speed Assessoria Esportiva. Além da unidade de Santa Cruz da Universidade Estácio de Sá, são apoiadores o Batalhão Villagran Cabrita, ALA 12 e a Prefeitura do Rio de Janeiro – Superintendência Regional de Santa Cruz.

A Ternium é a maior siderúrgica da América Latina e investiu R$ 11 bilhões no Brasil nos últimos anos. É a maior acionista da Usiminas e desde 2017 tem uma usina própria no Brasil, no Rio de Janeiro. A unidade de Santa Cruz (RJ) produz cerca de 5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, com alto nível de sofisticação que atende indústrias nos EUA, México, Brasil e Europa. A unidade da Ternium no Rio de Janeiro é a maior produtora de aço de toda a companhia e gera mais de 9 mil empregos, com segurança e compromisso ambiental e social.

Programação

7h Abertura da área do evento;

8h15 Concentração, aquecimento e alongamento;

8h30 Largada (todas as categorias);

10h Início da premiação

Site da prova: www.10kternium.com.br