Corrida Um Só Sangue encerra a campanha Junho Vermelho

“Um só Sangue” este é o nome da Corrida e Caminhada, dentro do Campo de Marte, na Zona Norte paulistana, que será realizada domingo, 26 de junho, encerrando a campanha Junho Vermelho, em prol das doações de sangue. Uma doação pode salvar até quatro vidas. O evento esportivo é uma parceria entre o Programa Um Só Sangue, da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) e Abrasta (Abrasta Associação Brasileira de Talassemia) e cerca de 500 pessoas se inscreveram no pré-lançamento.

“Por sermos pacientes que utilizam periodicamente transfusões sanguíneas, sabemos da importância de todos os hemocentros manterem seus estoques em níveis seguros, garantindo que não falte sangue para quem venha a precisar”, conta Eduardo Fróes, paciente de talassemia (um tipo de anemia hereditária) e presidente da Abrasta.

No Junho Vermelho ocorreram várias ações, como coleta de doação na Estação Metrô Tatuapé no primeiro final de semana do mês (dias 3 e 4), exposição de painéis com asas de de anjos em estações do Metrô, acompanhadas de cartazes informativos e mensagens eletrônicas na TV Minuto (telas instaladas nos vagões dos trens) e muito conteúdo informativo nas redes sociais do Programa (@umsosangue), da ABHH (@abhhoficial), Abrale (@abraleoficial) e abrasta (@abrastaoficial).

Para esta atividade, mais de 500 kits foram vendidos na fase de pré-lançamento. “Será uma grande corrente vermelha que reforçará a mensagem de agradecimento a quem já doa e estimulará quanto a importância de doação de sangue”, exalta o hematologistaDr. José Francisco Comenalli Marques Jr, presidente da ABHH. Ele acrescenta que a ideia do evento esportivo é mobilizar mais de 500 pessoas, como em um fluxo sanguíneo, para levar as mensagens de incentivo e mobilizar mais pessoas.

“Trabalhamos para garantir que os pacientes com doenças do sangue tenham o melhor tratamento e informações sobre suas patologias. Uma das ações fundamentais é a campanha para doação de sangue para sensibilizar a população e mobilizar mais doadores. Em junho, esta iniciativa ganha força especial, e podemos homenagear o doador também. Vale lembrar que, a cada doação, quatro pacientes são ajudados. É uma oportunidade de doar mais vida, mais saúde àqueles que precisam”, afirma a médica sanitarista e CEO da Abrale, Dra. Catherine Moura.

RETIRADA/RECEBIMENTO DOS KITS Data: 25/06 – Horário: 07h00 as 17h00. Local: Residencial Real North Jordão Rua Amoroso da Costa, 251 – Jardim São Paulo. – Será obrigatório a apresentação do cartão de vacinação com o ciclo completo para retirada do kit. – A retirada por terceiros é permitida desde que apresente cópia do documento e autorização de próprio punho solicitando a retirada. – É importante que a retirada seja feita pelo inscrito para que não haja problemas nas retiradas por terceiros.

Horários de largada

1ªa. Corrida e Caminhada Um Só Sangue

Concentração: a partir das 7h00Corrida 5km: 8h00

Caminhada: 8h30