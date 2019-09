Corrida global vai doar duas fatias de pão para cada km percorrido

A 4ª Global Energy Race acontecerá no dia 22 de setembro simultaneamente em 22 países e 36 cidades. No Brasil as corridas serão em São Paulo e no Rio. Ela é uma corrida com propósito.#corridabeneficiente #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

No Brasil, quando cada corredor inscrito completar 1km serão doadas duas fatias de pão de forma para o Programa Mesa Brasil, Sesc São Paulo e a Organização Social Gastromotiva no Rio de Janeiro. Para cada participante que fizer a 10K, por exemplo, o Grupo Bimbo doará o equivalente a um pacote de pão de forma para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de um milhão de fatias serão doadas em todo o mundo.

No ano passado, foram doados 1,4 milhão de fatias de pão – o que equivale a 70 mil pacotes de pão de forma – para instituições que combatem a fome e o desperdício de alimentos em todo o mundo. A corrida completa os trajetos de 5km e 10km; e caminhada de 3km. Em São Paulo, será realizada na Cidade Universitária (USP); e no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana.

Há premiação para os vencedores do trajeto de 10K. Quem vencer na categoria masculina e na feminina vai ganhar inscrição para correr a 5ª Global Energy Race na cidade sede do evento, que será Buenos Aires (Argentina). Além disso vão receber: passagem, traslados, alimentação e hospedagem, com direito a acompanhante. Baita incentivo!

As largadas em São Paulo e no Rio serão às 7h. Para participar da caminhada a idade mínima é 2 anos; da 5K, 14 anos e da 10K, 18 anos. As corridas serão cronometradas e a caminhada não. Quem se inscreveu no ano passado tem desconto este ano – paga R$ 65. O preço normal é R$ 85.

Inscrições no site oficial da corrida:

Confira o vídeo oficial: https://www.globalenergyrace.com