Corrida inédita no Pantanal agrada corredores

Superar os próprios limites, conhecer novas pessoas e lugares correndo. O objetivo do Circuito Bota Pra Correr, que tem três etapas, é proporcionar uma experiência inédita aos corredores amadores. Desta vez, a segunda etapa reuniu 298 corredores no sábado (28/9) na APA da Baía Negra, área de proteção ambiental do Pantanal (MS), na região de Corumbá. #BotaPraCorrer #BlogCorridaParaTodos

Para chegarem à largada, os corredores foram de barco e iniciaram o dia com um passeio especial pelas águas do Rio Paraguai. A corrida, com percursos de 10 km e 21 km nunca realizados antes, desafiou os participantes com o clima quente e seco, mas presenteou todos com a paisagem natural e a trilha sonora dos pássaros da região. “Não poderíamos estar mais felizes com a repercussão do Bota Pra Correr Olympikus. A primeira etapa no Jalapão foi além de nossas expectativas e estávamos ansiosos por essa edição no Pantanal. Aumentamos a quantidade das inscrições para que mais pessoas tivessem a oportunidade de viver uma experiência única. Ver a felicidade dos corredores nos mostra que todo o esforço valeu a pena. Estamos trabalhando para que a próxima corrida em Alter do Chão (PA) seja tão incrível como foram as duas primeiras etapas”, observa Márcio Callage, diretor de marketing da Vulcabras Azaleia.