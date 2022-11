Corrida infantil do Cartoon Network está confirmada para dezembro em São Paulo

Com organização da Yescom, a Corrida Cartoon Network está de volta. Depois da edição virtual em 2021, crianças e adolescentes vão poder correr e caminhar com seus pais, ou responsáveis, no dia 4 de dezembro, a partir das 7h, no Sambódromo da Anhembi, em Santana, em São Paulo. Serão duas categorias, duplas e trios, para crianças de 4 a 14 anos e adultos de todas as idades, com percursos adequados a cada faixa etária. As duplas e trios podem completar os desafios correndo, andando ou até dançando. Não há classificação ou premiação, mas todos os concluintes receberão medalhas. A formação das equipes deverá contar com a presença de um adulto. Nas duplas, uma criança e um adulto, e nos trios, uma criança e dois adultos ou duas crianças e um adulto.

É a chance perfeita para passar o dia na companhia de alguns dos personagens mais amados – Ben 10, Steven Universo, As Meninas Superpoderosas, Scooby-Doo, e muitos outros – vão animar o público em apresentações especiais, com muita diversão para toda a família.

As distâncias são determinadas pela criançada. Dessa forma, de 4, 5 e 6 anos, o percurso será de 500 m; 7, 8 e 9 anos, 1 km; 10,11 e 12 anos, 1,5 km; e 13 e 14 anos, 2 km. Vale lembrar que os percursos poderão ter uma variação de 150 m a mais ou menos. A corrida de 500 m terá duração máxima de 25 minutos, enquanto as provas de 1 km, 1,5 km e 2 km terão duração máxima de 40 minutos. Além da corrida, o evento contará com uma arena com muitas atividades para os participantes e público, como brincadeiras, shows e food trucks, além de encontros com alguns dos personagens do Cartoon Network que a criançada mais ama. E o melhor: a entrada para o público que quiser assistir a prova e apenas brincar nas atividades e ver os shows é gratuita.

As inscrições, a partir de R$ 210, seguem abertas e poderão ser feitas no site oficial do evento, www.yescom.com.br/corridacartoon/2022, até o dia 18 de novembro. Já entrega do kit de participação e do chip cortesia será realizada nos dias 2 de dezembro, das 10h às 20h, e 3 de dezembro das 10h às 17h, no Shopping West Plaza – Bloco A – Estacionamento G6 – Av. Francisco Matarazzo s/n – Água Branca – São Paulo. Não haverá entrega de kit no dia da corrida, nem após o término da mesma. Os patrocinadores da corrida são: NewOn e Dois Cunhados, com oferecimento de Kelloqq’s Choco Krispis e apoio de Montevérgine, Movida, Itambé, Guarani, Bom Sabor e Mantiqueira Brasil.

Programação:

7h – Abertura dos portões e serviços

7h55 – Convocação para a Largada e Aquecimento da Bateria 1

8h15 – Largada Categoria Crianças com 4, 5 e 6 anos

8h25 – Convocação para a Largada e Aquecimento da Bateria 2

8h45 – Largada Categoria Crianças com 7, 8 e 9 anos

9h10 – Convocação para a Largada e Aquecimento da Bateria 3

9h30 – Largada Categoria Crianças com 10, 11 e 12 anos

9h55– Convocação para a Largada e Aquecimento da Bateria 4

10h15 – Largada Categoria Crianças com 13 e 14 anos

12h15– Encerramento oficial do Evento