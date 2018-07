Corrida Insana abre mais um dia em São Paulo

Inscrições para corrida de 5k com obstáculos infláveis gigantes esgotaram em 30 dias e organizador fará dois dias de evento na capital paulista. #corridaparatodos

Modalidade de corrida de rua fun, que acaba de chegar ao Brasil, será realizada autódromo de Interlagos dias 23 e 24 de setembro. Os interessados já podem acessar o site www.corridainsana.com.br e se inscrever. “Em menos de 30 dias todas as 7 mil inscrições para a etapa paulistana foram comercializadas. Nunca tivemos um movimento tão forte em um período tão curto. Com isso, conseguimos abrir mais um dia. Agora, além do domingo, dia 24, teremos a Corrida Insana também no sábado, dia 23. Em princípio, as atividades começarão a partir das 13h. Mas, dependendo do volume de pessoas, abriremos também para o período da manhã”, explicou Fábio Avelar, diretor técnico do Circuito Brasil de Corrida Insana.

Nesse formato de prova fun todos são campeões. Ela não é cronometrada e as largadas são em ondas, favorecendo que famílias e grupos de amigos corram juntos e sem riscos de atropelos. A ideia é se divertir com a família em brinquedos infláveis e queimar algumas calorias, a corrida é apenas uma consequência não um objetivo. Uma boa oportunidade para ficar algumas horas longe dos games e afins.

Criada nos EUA e presente em 18 países, contou com participação de 13 milhões de pessoas só no ano passado. A Corrida Insana (Insane Infatable 5k, nome original) é destinada à família, com um único objetivo: diversão. São 10 obstáculos infláveis gigantes espalhados por um circuito de 5 quilômetros, em um desafio que vai além de superar alguns escorregadores e pula-pulas. A única exigência é que o participante tenha altura mínima de 1,05m. No caso de crianças, o pai ou responsável deve acompanhar o menor na atividade. Como não tem caráter competitivo, é permitido desviar de um ou outro obstáculo. Todos que cruzarem a linha de chegada recebem medalha de participação, que integra o kit do atleta, composto por camisa oficial tecido tecno dry, bandana, sacola biodegradável e número de peito

Vão ser 18 etapas no segundo semestre deste ano, com previsão de reunir 50 mil pessoas. E para 2018 será o dobro. “Vamos levar o circuito para as regiões do Norte e Nordeste que não foram contempladas neste ano, devido ao curto espaço de tempo dessa primeira temporada, onde priorizamos as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, no qual iremos oferecer novas etapas no calendário 2018”, informa.

As etapas

O preço da inscrição individual é de R$ 99 (mais taxas). O acesso à arena insana é grátis para espectadores. A etapa de São Paulo será a quinta da Corrida Insana no Brasil, mas o circuito ainda passará por Goiânia (19/8), Belo Horizonte (26/8), Ribeirão Preto (10/9), Sorocaba (17/9), Brasília (01/10), Campinas (08/10), Uberlândia (12/10), Juiz de Fora (15/10), Rio de Janeiro (22/10), Florianópolis (29/10), Curitiba (05/11), Porto Alegre (11/11), Foz do Iguaçu (19/11), Londrina (26/11), São José do Rio Preto, (03/12), Joinville (10/12) e Vitória (17/12).

Com investimento inicial de R$ 2 milhões, o licenciamento da Corrida Insana para o Brasil é de três anos. Fabio Avelar revela que tanto os obstáculos como o know-how serão importados dos Estados Unidos. “A cada 12 meses, faremos as trocas dos infláveis a fim de oferecer um novo circuito com novos desafios a cada temporada”, acrescenta o empresário.

Obstáculos infláveis:



1 – LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante.

2 – WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações.

3 – MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos.

4 – BIG BALLS: bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar.

5 – CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos.

6 – PURE MISERY (No Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência.

7 -WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores. Ainda bem que são infláveis.

8 – JUMP AROUND: pular, saltar e descer resume este desafio.

9 – SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e escorregar.

10 – FINISH LINE: o ‘gran finale’ reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.

