Corrida Insana Action Kids aterrissa no Ibirapuera

Sabadão, 20 de outubro, os obstáculos infláveis da Corrida Insana vão colorir o Parque do Ibirapuera. Diversão garantida para toda a família, que vai contar também com ação do Outubro Rosa.#corridacomobstáculos #corridainfantil #BlogCorridaParaTodos

Seis obstáculos infláveis serão espalhados por um circuito de 3km no parque mais famoso da capital paulista. As atividades terão início às 8h e são abertas para crianças a partir de 3 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O novo evento, voltado para as crianças, integra a Caravana Insana que já reuniu mais de 100 mil pessoas em 26 etapas ao redor do País em dois anos de atividades no Brasil.

Fabio Avelar, diretor técnico do evento, lembra que as crianças e adultos inscritos terão uma experiência inédita no circuito da Corrida Insana. “Estamos incluindo as duchas e jatos para intensificar a experiência divertida nos obstáculos infláveis. A ideia é tornar o circuito ainda mais contagiante, mas sempre tendo o cuidado e tomando todas as medidas quanto a segurança, especialmente dos meninos e meninas participantes”, explica, lembrando que o evento não tem restrições quanto à participação. Também não há cronometragem, nem obrigatoriedade de ultrapassar todos os obstáculos do percurso.

De acordo com Paula Tuccio, CEO da rede Action, e parceira do Circuito Insano na corrida kids, crianças e adultos encontrarão uma grande festa esportiva. “Queremos oferecer uma oportunidade para aproximar diferentes gerações de amigos e familiares. Acredito que essa integração é fundamental para criar laços para a vida toda”, avalia a CEO da empresa criada em 2013 e que opera 17 unidades franqueadas na capital paulista.

As inscrições para a Corrida Insana Action Kids continuam abertas e devem ser feitas pela internet. Além da participação de meninos e meninas, há opções de combo para um adulto e uma criança, e dois adultos e uma criança. Os interessados devem acessar o site oficial do Circuito Insano.