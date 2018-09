Corrida Insana Action Kids entra na luta de combate ao câncer

Evento para o público infantil firma parceria com a ONG Instituto Oncoguia, que apoia pessoas com a doença desde 2009. Prova com obstáculos infláveis e gigantes será dia 20 de outubro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. #câncer #corrida #BlogCorridaParaTodos

No Brasil, cerca de 600 mil pessoas recebem anualmente o diagnóstico de câncer e aproximadamente 40% já descobrem a doença em estágios avançados. São números alarmantes. Para ajudar pacientes a viver melhor por meio de projetos com informação de qualidade, educação em saúde, apoio e orientação, a ONG Instituto Oncoguia foi fundada em 2009 por um grupo de profissionais de saúde e ex-pacientes. Em 2018, a iniciativa ganha mais um parceiro nessa ação beneficente, a Corrida Insana Action Kids, que será dia 20 de outubro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

A parceria entre a ONG e Corrida Insana Action Kids reforça a proposta de alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, próstata e, principalmente, nos casos relacionados a crianças, nos quais 90% apresentam chances de cura. Além de ações informativas no dia do evento, parte do valor arrecado com as inscrições será revertido ao Instituto Oncoguia (http://www.oncoguia.org.br/). “Nossa iniciativa visa ampliar a divulgação para ajudar a população a ter mais qualidade de vida”, afirma Paula Tuccio, CEO da Action 360º, rede de franquias de estúdio especializado em Treinamento Funcional, Pilates e eletroestimulação, parceira da Corrida Insana.

A Corrida Insana Action Kids terá seis obstáculos gigantes e coloridos, espelhados por um circuito de 3km no parque mais famoso da capital paulista. Além da diversão esportiva durante a prova, haverá outras atividades, como oficina de pilates, exame de bioimpedância (analisa a composição corporal), eletroestimulação,contação de histórias, entre outros. Será o primeiro evento nestes moldes formatado especialmente para o público infantil. Há dois no Brasil, a Caravana Insana já reuniu mais de 100 mil participantes em 26 etapas ao redor do País.

Não fique fora dessa – Direcionada ao público infantil, as inscrições para crianças de 3 a 17 anos têm preço especial. O primeiro lote, com preços especiais a partir de R$ 79, está disponível até o próximo sábado (29). Depois, os valores sofrerão reajuste. Há opções de combo para duas crianças, o combo Família, válido para um adulto e um menino ou uma menina, e o pacote Action Race, para a dupla a partir de 16 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Circuito Insano: www.corridainsana.com.br/ ou por meio do link https://www.sympla.com.br/a-corrida-insana—etapa-sao-paulo—insana-kids–kit-plus__357629.



A oportunidade de reunir crianças e adultos para incentivar um estilo de vida saudável por meio do esporte, empolga os promotores do evento. “A prova é formatada para agradar meninos e meninas de todas as idades, mas a intenção é que as famílias aproveitem o dia juntas”, avisa o diretor técnico Fabio Avelar. “Queremos proporcionar experiências únicas de união entre adultos e crianças, pais e filhos, tios e sobrinhos, amigos e amigas, fortalecendo a cultura de cuidar da saúde das pessoas desde pequenas. Por tudo isso, nossa parceria na Corrida Insana Kids é inovadora”, avalia Paula Tuccio, CEO da rede Action, empresa criada em 2013, que passou a operar como franquia em 2014. Atualmente tem 17 unidades na capital paulista.

Diversão para todas as idades – A Corrida Insana não tem restrições quanto à participação, nem limite de idade. A única exigência é que a pessoa tenha altura mínima de 1,05 metro. As largadas são em ondas com cerca de 170 pessoas por vez, o que garante segurança e permite que grupos pratiquem a atividade juntos e sem atropelos. Não há cronometragem, nem obrigatoriedade de ultrapassar todos os obstáculos do percurso.