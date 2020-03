Corrida Insana divulga novas datas

A Ponto Org Eventos, que realiza o circuito Corrida Insana no Brasil, acaba de divulgar as novas datas de duas etapas do primeiro semestre que foram adiadas obedecendo as medidas adotadas pelas autoridades no combate à pandemia do coronavírus. Todos os já inscritos estão automaticamente confirmados para as novas datas.

A primeira etapa, que estava marcada para 29 de março na capital fluminense na Marina da Glória, será realizada em 5 de julho no mesmo local. E a segunda, prevista para 25 de abril na Arena Fonte Nova em Salvador, será realizada em 4 de outubro. O local vão divulgar em breve. As outras etapas seguem confirmadas: DF (18/10- ParkShopping Brasília), Belo Horizonte (8/11 – Mineirão) e Curitiba (6/12). E mais uma confirmada: São Paulo (20/9), em local que será divulgado em breve.

Os já inscritos que não puderem participar nas novas datas devem entrar em contato com a Ticket Agora: sac@ticketagora.com.br