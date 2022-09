Corrida Internacional de São Silvestre muda a plataforma de inscrições

Em 31 de dezembro de 2022 será realizada a 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, a festa de fim de ano de todo corredor de rua brasileiro. E este ano a novidade fica por conta da mudança da plataforma de inscrições. A Fundação Cásper Líbero contratou o serviço da Ticket Sports, que tem muita experiência no mercado brasileiro. E o que você, nobre corredor amador, ganha com isso? Mais agilidade na hora de efetuar sua inscrição, que poderá ser paga via PIX, PicPay, boleto e no cartão de crédito em até três vezes, com juros de 1% ao mês; e mais segurança na hora de reclamar, pedir reembolso etc. É possível se inscrever no site oficial da prova; e no app e no site do Ticket Sports. São aguardados 35 mil corredorese as inscrições se encerram em 30 de novembro, ou antes, caso se esgotem.

A parceria com a São Silvestre fortalece ainda mais o posicionamento do Ticket Sports como maior player do mercado de experiências esportivas. Com ações voltadas para o universo do esporte desde a sua fundação, em 2015, a empresa brasileira já alcançou mais de 12 mil eventos no segmento e mais de 5,5 milhões de inscrições realizadas. Este ano, comunicou a mudança de nome de Ticket Agora para Ticket Sports, realizou o lançamento de seu aplicativo proprietário e promoveu o Fórum TS Summit, evento voltado para o mercado esportivo cujo objetivo é reunir os principais players do cenário para palestras, debates e experiências.

“Para nós, é um marco, um verdadeiro sonho realizado. Não há nada que se compare a São Silvestre na modalidade da corrida de rua. Toda a energia e o número de vidas transformadas há anos é algo imensurável. Queremos contribuir desde o início da experiência única que é participar dessa prova, transformando a inscrição em um momento mais moderno e funcional”, afirma Daniel Krutman, CEO da plataforma.

Não, a São Silvestre não é uma maratona (42km). É uma corrida com percurso total de 15km, conhecida no mundo todo por conta da “terrível” subida da Avenida Brigadeiro Luís Antonio nos quilômetros finais e por ter a largada e a chegada na Avenida Paulista. Sim, é uma prova cara e tem um kit Premium mais caro ainda. Mas não tem com ser uma corrida de rua barata, apesar de ser um evento estratégico da Prefeitura de São Paulo – o que significa menos tributos – a infra-estrutura que tem que ser erguida na Avenida Paulista, mais expo de retirada do kit, é gigantesca. Vamos aos preços: inscrição para o Pelotão Geral – R$ 230,00 (R$ 115 para corredores de 60 anos ou mais) contempla camiseta da prova, sacochila e medalha de conclusão, e para o Pelotão Premium – R$ 850,00 (R$ 425,00 para atletas acima dos 60 anos) contempla camiseta da prova, boné, corta-vento, meia de compressão, super sacochila e medalha de conclusão, mais: área exclusiva de largada com número limitado de pessoas, controle de acesso entre a Elite e o Pelotão Geral, serviços de hidratação, lanche pré-prova, isotônicos, sanitários exclusivos; e atendimento exclusivo na entrega dos kits.

No sábado 31 de dezembro, a programação começará às 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, a Elite feminina, às 8h05 a Elite masculina mais Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral. Tá, mas onde larga os ricos do Pelotão Premium? Eles largam logo após a Elite Masculina B, em um espaço VIP, o que é uma boa para os bem treinados, porque os mais lentos, que forem no pace das “selfies”, vão ser literalmente atropelados pela galera, que virá a mil por hora após a largada. Uma vez larguei em outra prova junto com a Elite B, e a experiência foi inesquecível, dezenas de corredores no meu gangote, com paces muito mais fortes do que o meu. Nunca mais faço isso… Gosto de largar é lá no fundão mesmo, e ir na boa, curtindo. Mas é fato, a São Silvestre é travada do começo ao fim, uma verdadeira corrida com barreiras humanas, boa parte delas fantasiada. Uma festa do esporte amador. E para os mais abonados, contar com um atendimento Premium, inclusive de sanitários, pode valer a pena.

Mas a elite corre tão rápido assim? Sim, para ser da Elite A, o atleta comprova fazer 10km em até 30 minutos; e a atleta, em 35 minutos. E da Elite B, 31 minutos e 36 minutos. Só os atletas da Elite têm direito a premiação em dinheiro, os valores vão ser divulgados a um mês da competição, e só eles vão receber troféus (os cinco primeiros). Para os amadores, apenas medalhas de conclusão. E o tempo máximo para completar o trajeto de 15km da São Silvestre é de 2 horas e 30 minutos.

Outro ponto, o Pelotão Geral terá três áreas separadas por pace. O que é pace? A velocidade média do corredor de rua por quilômetro, quanto maior o número do pace, mais lenta é a velocidade. Exemplo, pace 5, o corredor completa 1km em 5 minutos. Na hora da inscrição, o corredor indica qual é seu pace, e essa informação é para separar as áreas da largada.

Haverá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Ou seja, não é porque a rua é um espaço público que o corredor, sem pagar a inscrição, será bem-vindo. Isso não é um direito do cidadão, a rua é pública, mas o evento não. O pipoca, termo para esse indivíduo que insiste em correr sem pagar a inscrição, será convidado a se retirar. Aliás, não vai nem conseguir largar, já que há um rígido esquema de segurança para evitar isso e as fraudes, inclusive de quem “finge” ter mais de 60 anos, para pagar menos. Aliás, segundo o regulamento, que “ceder” seu número de peito será penalizado – 24 meses sem poder se inscrever nos eventos da Yescom, e terá que pagar a diferença do valor. Há também penalidades para atletas que forem correr positivados para Covid-19.

Ah, para pedir o reembolso, caso o corredor desista de correr, o prazo máximo é de sete dias após a inscrição (prazo determinado por lei), pelo e-mail: sac@ticketsports.com.br; e atletas com deficiência têm um canal especial para se inscrever: acdeficiencia@saosilvestre.com.br , que deve ser feita até 16 de novembro. “O Ticket Sports investe muito na experiência do usuário desde o primeiro clique e representa a modernização das inscrição. Este ano lançamos nosso App que também representa essa necessidade de simplificar o processo de se inscrever; ele é talvez o principal diferencial para a compra das inscrições. No App é possível acessar a área do participante, visualizar a inscrição já feita de forma organizada e na palma da mão. Além disso, temos uma equipe especializada de atendimento para oferecer suporte e tirar todas as possíveis dúvidas”, afirma Gabriela Donatello, gerente de Marketing Ticket Sports. E todas as regras comerciais, para cancelamento, reembolso e afins – estão nesse link: https://www.ticketsports.com.br/Ajuda/Participante

E a pergunta que não quer calar: Danielzinho Nascimento vem do Quênia?

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom. Conta com o apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura da Cidade de São Paulo. E a Globo, por enquanto, não vai transmitir a prova, e nenhum patrocinador foi anunciado, o que deve ser feito em breve. O local da retirada do kit será divulgado até 30 de outubro.

PERCURSO:

Largada: Av. Paulista x Rua Augusta; Av. Dr. Arnaldo; Rua Maj. Natanael; Rua Des. Paulo Passaláqua; Av. Pacaembu; Viaduto Gal. Olímpio Silveira: passagem; Av. Dr. Abrahão Ribeiro; Av. Norma Giannotti; Av. Rude; Viaduto Orlando Murgel; Av. Rio Branco; Av. Ipiranga; Av. São João; Al. Barão de Limeira; Av. Duque de Caxias; Rua Rego Freitas; Rua Gal. Jardim; Rua Bento Freitas; Largo do Arouche; Av. Vieira de Carvalho; Praça da República; Av. Ipiranga; Av. São João; Rua Cons. Crispiniano; Praça Ramos de Azevedo; Rua Xavier de Toledo; Viaduto Nove de Julho; Viaduto Jacareí; Rua Santo Amaro: troca de mão; Rua Maria Paula; Av. Brig. Luis Antônio; Av. Paulista; e chegada: Av. Paulista, 900