Corrida Movimento pela Mulher reúne 1.500 pessoas em São Paulo

Na manhã do domingo, 25 de agosto, uma corrida com propósito reuniu 1.500 pessoas na área da Assembleia Legislativa de São Paulo. Elas e eles participaram da 3ª edição da Corrida Movimento Pela Mulher, que defende o fim da violência contra a mulher, a igualdade, o empoderamento feminino e a justiça por meio do esporte. #corridaderua #MovimentoPelaMulher #BlogCorridaParaTodos

Para a promotora de justiça Gabriela Manssur, idealizadora da corrida, incentivar mulheres a praticar atividades físicas e adotar um estilo saudável contribui muito para a prevenção e erradicação da violência. “Elas adquirem saúde, força, autoestima, respeito ao próprio corpo e amor à vida.” A promotora e corredora amadora comemorou a participação de mulheres e homens. “A igualdade de gênero não é uma luta só das mulheres, mas também dos homens, que podem e devem abraçar a causa”. E informou que ano que vem tem mais. “Vamos em frente!”

Uma corrida com clima de união, sem empurra-empurra e muitas vitórias pessoais. Maria Claudia Pereira dos Santos, vencedora dos 10K feminino com o tempo de 42m34s, repetiu a mensagem que virou marca da Corrida Movimento Pela Mulher: “Lugar de mulher é onde ela quiser!” E com a experiência de quem rompeu o ciclo da violência também com a ajuda do esporte, ensinou: “Procure ajuda e vá fazer algo que te deixe feliz.” Elisa Rodrigues de Siqueira, a segunda colocada dos 10K com 43m03s, passou uma lição de sororidade, de união. “Vamos dar as mãos e incentivar umas às outras.”

Mais do que um acontecimento esportivo e um estímulo à atividade física, o Movimento Pela Mulher é um projeto contínuo que visa levar mulheres e homens a refletir, discutir e experimentar temas como empoderamento, igualdade e justiça e conscientizar a sociedade e o poder público sobre o grave problema social que é a violência contra a mulher. Pelas mídias digitais a promotora maratonista Gabriela Manssur compartilha seu trabalho e motiva as mulheres pela plataforma Justiça de Saia (www.justicadesaia.com.br) e Instagram @justicadesaia.

VENCEDORAS 5K

Priscilla Lages de Altavila Pradines – 00:20:43

Debora Rampazo – 00:21:33

Simone Gomes – 00:22:27

Normilde Silva Cruz – 00:22:41

Beatriz Akinaga Izidoro – 00:24:04

VENCEDORES 5K

Jefferson Willian Serra Marcelino – 00:17:26

Isaque Mendes Guedes – 00:17:45

Emile Kobiyama – 00:18:17

Rogerson Jose Glaab – 00:18:36

Robson Oliveira – 00:19:19

VENCEDORAS 10K

Maria Claudia Pereira Santos – 00:42:34

Eliza Rodrigues de Siqueira – 00:43:03

Rafaela Costa – 00:50:28

Cristine Stahlschmidt – 00:50:25

Aparecida Jorge de Lima Cardoso – 00:51:41

VENCEDORES 10K

Alexandre Pereira da Silva – 00:36:25

Carlos Silva Manoel – 00:37:00

Claudinei Lima de Carvalho – 00:41:38

Marco Antonio Alves Caetano – 00:42:35

Francis Henry Ferreira – 00:45:56