Corrida na Serra dos Órgãos terá ventilador gigante para “impulsionar” os participantes

O nome UpHill Marathon remete a maratona de subida na Serra do Rio do Rastro (SC) evento criado pela X3M para a Mizuno, em 2013. No entanto, depois que a marca esportiva abriu mão do evento esportivo ele tem mudado um pouco. Virou circuito e terá algumas etapas, todas de subida, este ano, se a pandemia não atrapalhar o meio de campo. A primeira delas será um encontro com o Dedo de Deus, na Serra dos Órgãos, nos dias 2 e 3 de julho, e entre as inovação está um ventilador gigante, no trecho mais íngreme, para “impulsionar” os participantes, dar aquela mãozinha, na corrida morro acima. As inscrições estão abertas no site oficial, a partir de 20 reais.

Apesar do nome, não haverá a prova da maratona, mas meia maratona (21k) (UpHillChallenger – R$ 249 – 2º lote), 8,5km (UpHill Experience – R$ 219 – 2º lote), e 5km (Treino Warm-Up – R$ 20). Outra novidade bacana, a nova diretora da prova é a Silvia Guimarães (Shubi), atleta de corrida de aventura e diretora técnica do Circuito Bota Pra Correr, entre outros. Ou seja, pode esperar um circuito desafiador, com um visual incrível. Shubi aconselha a se aquecer bem antes da corrida, porque a subida é dura e tem pouco trecho plano. “Vai ter um trecho, o mais íngreme, de 4km com prêmio especial para os mais rápidos”, conta.

Para este ano, estão programadas a tradicional maratona de subida na Serra do Rio do Rastro em setembro, que tem loteria para se inscrever, e mais duas outras: Friburgo (outubro) e Rio (dezembro)“A Uphill é um convite para quem quer experimentar a adrenalina da corrida de subida. As novas distâncias mais curtas tornam a prova mais democrática. Trouxemos inovações que ajudam os atletas a enfrentar melhor os desafios e desfrutar as belezas de picos como Serra dos Órgãos e Rio do Rastro. Este ano será especial pois vamos encerrar o calendário com etapa inédita no Morro do Corcovado”, comenta Bernardo Fonseca, CEO da X3M, pioneira no país em eventos de esporte de aventura.

Inserida no bioma de Mata Atlântica, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos destinos mais frequentados no Rio de Janeiro por aventureiros em busca de belos mirantes, cachoeiras caudalosas, trilhas emocionantes e locais propícios para o esporte. Pedra do Escalavrado, Grotas do Garrafão, Mirante do Soberbo, Cânions do Iconha, Cachoeira dos Frades, Parque Estadual dos Três Picos e Granja Comary são alguns dos pontos mais procurados. A região também é conhecida por ser um polo cervejeiro de qualidade com diversas marcas artesanais.

Com patrocínio da Claro, Porto Seguro, Klabin, Land Rover, Maçãs Turmas da Mônica, apoio das prefeituras municipais de Guapimirim e Teresópolis e da Polícia Rodoviária Federal, a Uphill Marathon Serra dos Órgãos mescla a adrenalina e a imprevisibilidade típicas de uma corrida de subida.

SERVIÇO

Uphill Challenge 21k –

Data: 03/07 – Largada: Guapimirim às 7h

Tempo de limite: 04h00 (às 11h00). Ponto de corte: faltando 8 km (02h00 de prova) Chegada em Teresópolis na Fonte Judith

Uphill Experience 8.5k

Data: 03/07 – Largada: Curva do Garrafão às 7h

Chegada em Teresópolis na Fonte Judith. O transfer para a largada nessa distância é obrigatório e já está incluso no valor da inscrição. Há ônibus saindo tanto de Guapimirim quanto de Teresópolis, basta escolher qual é a sua preferência. Para segurança dos demais, o atleta não poderá se deslocar por meios particulares.

Treino Warm Up 5k

Data: 02/07 – Largada em Teresópolis na Fonte Judith às 8h

Tempo limite: 1h30 (às 9h30) – Chegada em Teresópolis na Fonte Judith

Site para se inscrever: https://uphillmarathon.com.br/nossos-templos-serra-dos-orgaos/