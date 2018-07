Corrida na telinha

Aproveite o feriado da Independência para curtir em casa os filmes dos heróis das pistas, como por exemplo Abebe Bikila.

Noventa e três minutos de pura inspiração, vendo a história de Abebe Bikila em “The Athlete”. Lançado em 2009, com direção de Rasselas Lakew e Davey Frankel, foi o primeiro filme da Etiópia a ser selecionado para participar do Oscar de melhor filme estrangeiro. O pano de fundo desse drama é a participação do fundista nas olimpíadas de 1960, 1964 e 1968. Bikila ficou mundialmente conhecido por ter vencido e batido o recorde da maratona olímpica de 1960, em Roma, correndo descalço. Confira abaixo o trailer:

Outro ícone emblemático da corrida é Steve Prefontaine. O primeiro filme sobre esse atleta norte-americano é de 1997. Ele bateu sete recordes americanos nas pistas e foi ouro n Pan de Calí em 1971, na prova de 5 mil metros rasos. No entanto, morreu aos 24 anos em um acidente de carro. “Prefontaine – He beat the odds… And Became a legend” capta todo seu estilo e rebeldia. Jared Leto faz o papel principal desse longa de Steve James. Um ano depois fizeram outro filme de Prefontaine, “Without Limits” com muito mais verba.

O clássico “Chariots of Fire” (Carruagens de Fogo) sempre é uma boa opção e está disponível no Netflix e também no youtube. É um drama baseado em fatos reais que mostra a disputa entre dois atletas de UK na Olimpíada de Paris, em 1924. Não tem quem não conheça a música tema desse filme lançado em 1981, uma canção de Vangelis presente em todas as trilhas de corrida de rua até hoje.

Um ótimo feriadão e bons treinos! #corridaparatodos