Corrida no Rio arrecada fundos para o Instituto de Câncer

No domingo, 1º de julho, vai rolar a etapa carioca da Move4Câncer, corrida de rua e caminhada de 5K contra o câncer. #BlogCorridaParaTodos #corridaderua #corridabeneficente #corridasolidária

O movimento arrecadará recursos para o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho – ICAVC – , instituição totalmente voltada para o atendimento de Oncologia pelo SUS. A corrida de rua e a caminhada terão largada às 8h na Praça Cuauhtemoc, a chegada será no mesmo ponto.

Será a segunda edição da Move no Rio e as inscrições já estão encerradas. A entrega do kit de participação, junto com a cortesia do chip, será realizada somente no dia 30 de junho, das 11h às 20h, na loja CENTAURO Leblon, na Avenida Afrânio de Mello Franco, 290 – loja 106A – Shopping Leblon – Rio de Janeiro / RJ. Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após o término do mesmo, como consta no regulamento.

A Corrida e Caminhada Contra o Câncer – Move4Cancer 2018 – tem realização da Pratike Social Marketing e organização da Yescom. O evento tem a parceria de Itambé Pro, Açúcar Guarani, Unisuam, Minalba, Dois Cunhados, Café 3 Corações, Montevérgine, Cânfora Bravir, Rádio CBN e Centauro, com colaboração da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

O desafio dos organizadores é tornar o Move4Cancer referência internacional no combate contra os cânceres em geral e promover uma nova plataforma de arrecadação e visibilidade ao ICAVC, que depende desses esforços para prestar serviços cada vez melhores à população. O movimento aborda a prevenção e detecção precoce de sete tipos de câncer: câncer de cabeça e pescoço; câncer de colo do útero; câncer do cólon e reto; câncer de mama; câncer de pele; câncer de próstata; e câncer de pulmão.

Sobre o ICAVC: é a primeira instituição brasileira destinada ao estudo do câncer e uma entidade filantrópica voltada para o atendimento de pessoas carentes no Brasil. O instituto mantém convênio SUS celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo desde 2003, quando o município assumiu a gestão plena do Sistema Municipal de Saúde, e vem prestando assistência na área de oncologia à população em geral, com boa resolutividade, especificamente em relação aos tumores mais prevalentes. Premiado em 2014 em primeiro lugar na categoria Internação Humanizada do Prêmio Melhores Hospitais do Estado, o instituto é reconhecido por promover a saúde e o bem- estar do paciente oncológico, incentivar a pesquisa científica do combate ao câncer e qualificar profissionais da área oncológica.