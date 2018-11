Corrida São Silvestrinha muda data para 22 de dezembro

Local da versão infantil da corrida de rua São Silvestre permanece o mesmo, pista de atletismo do Complexo do Ibirapuera. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Anteriormente marcado para o dia 15 de dezembro, o evento teve que ser transferido para o dia 22 atendendo à agenda do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães/Pista de Atletismo. A alteração será apenas na data, já que horários de entrega de kits e das baterias seguirão os mesmos.

As inscrição vão até 4 de dezembro e custam R$60. Quem quiser cancelar a inscrição, por conta da alteração da data deve enviar e-mail para desistencia@saosilvestrinha.com.br.

A São Silvestrinha nasceu com o objetivo de incentivar a prática esportiva e ampliar a base do esporte, reunindo atletas de 6 a 17 anos, no masculino e feminino, em provas que variam de 50 a 800 metros. São 12 categorias em disputa, proporcionando diversão e prática esportiva para crianças e jovens de todas as idades.

As categorias válidas e suas distâncias são as seguintes: a) Categoria 6 anos – 50 metros; b) Categoria 7 anos – 50 metros; c) Categoria 8 anos – 60 metros; d) Categoria 9 anos – 60 metros; e) Categoria 10 anos – 80 metros; f) Categoria 11 anos – 80 metros; g) Categoria 12 anos – 100 metros; h) Categoria 13 anos – 100 metros; i) Categoria 14 anos – 600 metros; j) Categoria 15 anos – 600 metros; k) Categoria 16 anos – 600 metros e l) Categoria 17 anos – 800 metros.

A prova é uma realização e propriedade da Fundação Cásper Líbero, promovida pelo site Gazeta Esportiva, com transmissão exclusiva da TV Gazeta. Conta com o especial apoio do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo e supervisão técnica da CBAt, FPA.