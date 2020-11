Corrida virtual arrecada recursos para o programa Mesa Brasil Sesc

Em ritmo de pandemia, o Circuito Sesc de Corridas está de volta em versão corrida virtual de 5 km para evitar aglomeração, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde. E o valor arrecadado com as inscrições será revertido ao programa Mesa Brasil Sesc. As inscrições vão até 30 de novembro.

Os inscritos devem comprovar a corrida, via print do app, relógio, GPS ou painel da esteira, entre os dias 5 e 13 de dezembro, que pode ser feita em esteira ou na rua. os participantes poderão percorrer o trajeto de 5 km, cada um na sua pista ou esteira, e postar a sua performance no espaço virtual do evento. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 20 de novembro pelo site www.circuitosescdecorridas.com.br.

Esta é a 3ª edição do Circuito Sesc de Corridas, que antes da pandemia promovia mais de 120 eventos por ano, em todo o Brasil. O projeto tem como objetivo incentivar à prática de exercícios físicos e propiciar um estilo de vida saudável. As provas acontecem tanto nos grandes centros como em municípios do interior e comunidades periféricas, ampliando o acesso para os atletas e incentivando iniciantes na modalidade. Outra característica do circuito é promover a integração dos participantes e familiares, por meio de ações de lazer e entretenimento, realizadas paralelamente às provas, como jogos educativos, aulões de ginástica e recreação.

O Programa Mesa Brasil existe desde 1994 – confira as ações no vídeo abaixo: