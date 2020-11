Corrida virtual vai ajudar comunidades do Campo Limpo

Que tal acabar 2020 correndo e ajudando os moradores das comunidades do Campo Limpo, bairro da zona sul de São Paulo? Idealizada pelo preparador físico Marcos Paulo Reis, da MPR Assessoria Esportiva, e pela ONG Projeto Arrastão, a Corrida Arrastão MPR pela Cidadania chega à sua 19ª edição, agora virtual, adaptada ao cenário da pandemia da COVID – 19 e às orientações de distanciamento social da Organização Mundial de Saúde.



Marcos Paulo explica que a participação na prova do Arrastão deve ser encarada como uma celebração ao bem-estar, ao lado de amigos e familiares. “Também é uma forma importante de colaborar com o projeto, que conta com a arrecadação da corrida para dar andamento a suas ações”, diz Marcos Paulo.

A renda líquida obtida com a corrida será 100% revertida ao Projeto Arrastão, que desde 1968 auxilia os mais vulneráveis da região do Campo Limpo. E os recursos da tradicional corrida são fundamentais para manutenção do trabalho de acolhimento das famílias e de contribuição para o desenvolvimento das comunidades do Campo Limpo. Durante a pandemia, a entidade sem fins lucrativos já doou 11 mil cestas básicas.

Adultos e crianças podem participar da 19ª Corrida Arrastão MPR pela Cidadania Virtual Race. Os inscritos devem se programar para correr, ou 10km ou 5km, entre 14 e 20 de dezembro, obedecendo as normas sanitárias do seu município, ou na esteira, jump ou de forma estacionária. Depois mandar a comprovante (gps, app, painel da esteira) da realização da corrida para o organizador.

As inscrições já estão abertas on-line. Adulto custa R$ 114,90 é infalível R$ 72,90. Até 30/11 tem promoção Black Friday do Kit adulto que sai por R$ 89,90. Basta acessar a plataforma Ticket Agora, escolher a distância e correr onde e quando quiser. Além do kit (composto por camiseta e medalha), o atleta tem acesso a um link ou painel, para envio do seu resultado, que será considerado na composição do ranking geral da corrida virtual.