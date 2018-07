Corridas confirmadas em Ilhabela e Mogi das Cruzes

Procurando provas que ofereçam trilhas desafiadoras em meio a natureza? Confira cinco opções bacanas para o segundo semestre. #corrida #blogcorridaparatodos

Serão três corridas: KTR Revezamento de volta à Ilhabela (15/09), KTR Series Ilhabela (10/11) e O Rei da Montanha (02/12); uma prova de canoagem: KOPA – The King of Paddle (28/09); e uma de Mountain Bike: KMTB Mogi das Cruzes (24/11).

Corridas

A principal novidade deste calendário é a primeira edição da KTR Revezamento de volta à Ilhabela, que será disputada em setembro num percurso de 100 km, dividido em 12 trechos entre asfalto, terra e trilha. A categoria principal (PRO) será disputada por equipes de sete a 10 atletas, mais dois atletas para os Desafios do Morro do Baepi e de Stand Up Paddle. Além da PRO, será possível se inscrever na categoria SPORT, com equipes de quatro, seis e até 10 atletas que correrão os mesmos 12 trechos da categoria principal, mas não participarão dos desafios.

“O revezamento em Ilhabela sempre foi um dos mais clássicos do país junto com o de Florianópolis e promover o retorno de uma prova deste tipo à cidade é uma satisfação para nós. Teremos trechos desafiadores por ser uma prova KTR, mas também teremos vários percursos fáceis, inclusive muitos de asfalto. A ideia é que haja uma integração entre atletas iniciantes, os que curtem asfalto e, claro, amantes das trilhas que gostam do estilo KTR”, explica Tani Oreggia, um dos organizadores das provas.

Também em Ilhabela será disputada no dia 10 de novembro a terceira etapa do circuito KTR Series, com percursos de 8, 12, 21, 36 e 80 quilômetros. A prova contará pontos para o Ranking KTR, que vai premiar os corredores mais regulares que disputarem todas as etapas do circuito, divididos nas categorias de provas light, curta, média e longa.

Encerrando o calendário, a última prova de corrida organizada pela XKR Outdoor Sports em 2018 será O Rei da Montanha, tradicional trail marathon que será realizada no dia 2 de dezembro em Taiaçupeba, pertinho de Mogi das Cruzes.

Canoagem

Após duas edições, uma em Caraguatatuba e uma São Sebastião, o The King of Paddle (KOPA) permanece no litoral norte de São Paulo, mas vai pegar a balsa e desembarcar na Ilhabela no fim de semana dos dias 29 e 30 de setembro. Serão cinco modalidades disputadas: Stand up Paddle, Canoa Polinésia, Canoa Caiçara, Paddleboard e Surfiski. Além disso, o evento será uma etapa do Campeonato Brasileiro de Sup Race e da Copa Brasil de Canoagem Oceânica.

“Sempre acreditei muito na parceria entre eventos privados e Confederações. Ano passado já fomos seletiva para o Mundial de canoagem oceânica válido pela CBCa e este ano ampliamos a nossa parceria para a CBSUP, em que seremos etapa do Brasileiro de SUP Race. A nossa responsabilidade aumenta, mas isso também nos dá muito orgulho e vontade de entregar um evento impecável para os amantes da modalidade”, explica Gustavo Nogueira, sócio da XKR Outdoor Sports.

Mountain Bike

Mogi das Cruzes vai receber a Kailash Mountain Bike Series (KMTB) em 24 de novembro e contará com as categorias Pró (55km) e Sport (35km) que poderão ser disputadas de forma individual ou em duplas.