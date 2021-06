Corridas de rua estão liberadas em Santa Catarina

Acaba de ser publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina a portaria número 620 que libera a retomada das corridas de rua, seguindo protocolo de segurança sanitária. Com isso está confirmada para domingo, 20 de junho, a Corrida de Verificação de Protocolo- Santa Catarina, que será realizada em São José, organizada pela Associação Brasileira dos Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), entidade protagonista para esse retorno desse estado. A portaria é da Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com a Fundação Catarinense de Esporte.

A primeira corrida de verificação de protocolo para a retomada dos eventos esportivos foi na capital paulista, dentro do Sambódromo do Anhembi, em outubro de 2020, uma corrida fechada para 150 convidados. “A segunda edição da corrida para verificação de protocolo é uma ‘evolução’ do evento que aconteceu em São Paulo. Aqui teremos um evento na rua, para 400 corredores, metade de convidados e outra metade de corredores oficialmente inscritos, para podermos verificar o comportamento do cidadão comum”, explica Marcos Pinheiro, vice-presidente da Abraceo, entidade protagonista da retomada em SC . “A publicação dessa portaria uma super vitória”, afirma Pinheiro.

Será uma corrida de 5km, as inscrições custam R$ 84 estão abertas até 17 de junho. Além do pagamento da inscrição, é obrigatório cada participante doar um par de tênis em bom estado ou um agasalho novo ou usado para a campanha de inverno. A doação deve vir higienizada e devidamente embalada para transporte. A largada será próxima à prefeitura de São José, cidade que fica na parte do continente da região da Grande Florianópolis.

Todos os participantes devem preencher o questionário Médico sobre Covid 19 no momento da inscrição, e só poderão participar os atletas selecionados após análise de questionário prévio, que estiverem em perfeita condição de saúde. Estes participantes serão monitorados durante 14 dias após a corrida para que sejam avaliados eventuais riscos de contaminação do coronavírus. Não podem participar menores de 18 anos e portadores de deficiências. Somente serão aceitas as inscrições de atletas com mais de 60 anos, devidamente vacinados com as duas doses, sendo a segunda com período acima de 20 dias.

A corrida terá duas largadas, cada uma com 200 corredores. Uma às 7h e a outra às 9h. Será obrigatório o uso de máscara por todos os participantes e membros do staff durante todo o evento, inclusive durante a corrida. Atletas sem máscara serão retirados da prova. Todos terão a temperatura corporal aferida para entrar no evento, pessoas com temperatura superior a 37,5 ºC terão a participação vetada. Não haverá público. Familiares a amigos poderão acompanhar a corrida online.

Para evitar aglomerações, não haverá guarda-volumes ou locais para alimentação. Os banheiros químicos serão limpos constantemente e serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das mãos em locais estratégicos.

Na chegada, cada atleta receberá uma máscara nova, para troca da usada na prova, e álcool em gel. Os resultados serão enviados digitalmente.

A princípio a corrida seria realizada dia 6 de junho, mas em reunião em 28 de maio, com os órgãos públicos decidiram realizar 20 dias depois e faltava a publicação desta portaria para a confirmação do evento. O objetivo dos protocolos de segurança é definir condutas específicas necessárias diante do contexto atual de enfrentamento à situação provocada pela circulação do coronavírus no país.

SERVIÇO

Inscrições: R$ 84,00, mais a taxa de administração e gestão da inscrição no valor de R$ 6,00. Clique aqui para se inscrever.

Entrega de Kits: dias 18 e 19 de junho no Continente Shopping (Rodovia BR 101 – KM 210) São José , SC

Kit: camiseta manga curta, máscara de proteção descartável. OBS: a medalha será entregue aos corredores que completaram a corrida e que estiverem com o número de peito e chip do evento.

Largada: Av. Acioni Souza Filho, 403 – centro – São José (SC)