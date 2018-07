Circuito de corridas populares encolhe em São Paulo

Prefeitura de São Paulo divulga duas das dez corridas populares, com inscrição gratuita, que pretende realizar em 2017, no ano passado foram 32. A primeira será na Freguesia do Ó.

As inscrições online abrem nesta segunda, 17/4/17, às 11h. São apenas duas mil vagas, seja rápido no clique. Há duas categorias: 5km (corrida) e 2,5km (caminhada)

O Circuito da Cidadania, que substitui o Circuito Popular de Corrida de Rua, tem patrocínio da Caixa Econômica Federal e terá 10 corridas. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o atual circuito faz parte do programa SampaCor, para incentivar a corrida de rua na capital paulista. Bom, vamos aguardar o que vem por aí. O organizador é a Iguana Sports, o que já é um bom indicador. Não há informação sobre o kit, até o ano passado era camiseta, peitoral e chip, mais medalha de participação.

A primeira prova será realizada dia 7 de maio, com largada às 8h, na Av Inajar de Souza, 6.975, em frente a Escola Municipal Primo Pascoli Melare. Da segunda a única informação divulgada até agora foi a data: 4 de junho. O local previsto seria nas imediações do Parque do Rodeio, em Cidade Tiradentes.

A maioria dos municípios organiza suas corridas de rua, ao menos uma por ano, como forma de incentivar o esporte e proporcionar qualidade de vida e saúde. Em Curitiba (PR) são quatro etapas com corridas de 10k e 5k, as inscrições também são online, com 5 mil vagas para cada etapa. A primeira foi em março, as próximas estão marcadas para: 25/06/17, 20/08/17 e 22/10/17. Documento Clique aqui PDF

Em Anápolis (GO) a prefeitura organizou um calendário com oito provas de 5km, a inscrição é grátis e solicitam um 1kg de alimento (menos sal e farinha) na retirada do kit. A primeira também foi em março, as próximas acontecem em: 30/04/17 (8h), 21/05/17 (8h), 25/06/17 (8h), 20/08/17 (8h), 17/09/17 (8h), 22/10/17 (8h) e 18/11/17 (19h30). Inscrições online, clique aqui.

Em São Bernardo do Campo (SP) três corridas de 5k gratuitas são organizadas pela prefeitura, são 800 vagas por etapa. A primeira aconteceu em março; a segunda será em junho e a terceira outubro. A inscrição é presencial, o interessado deve se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Esportes (Av Kennedy, 1.155), a partir das 6h, nas seguintes datas: 05/06/2017 3 02/10/2017. A segunda etapa será realizada em 25/06/2017, com largada às 7h na Av 31 de março (Pauliceia); e a terceira, largada às 7h, na Av Kennedy, 1.155 (Parque Anchieta).

Corrida na Capital Paulista

Inscrições: 17/4/17 online a partir das 11h no site: http://www.circuitodacidadaniaseme.com.br/

Local: Avenida Inajar de Souza, 6975 – Freguesia do Ó

Data: 07/05/17

Largada: 8h

Percurso: 5km (corrida) e 2,5km (caminhada)