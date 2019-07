Corridas gratuitas no Parque Cândido Portinari em São Paulo

As inscrições abrem dia 11 de julho e há corridas em 21 e 28 de julho, dos circuitos Cidades Paulistas e Correr e Caminhar para Viver Bem. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

As provas, corrida (10k e 5K) e caminhada (5k), terão duas mil vagas cada. As inscrições serão gratuitas graças à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, ferramenta que permite às empresas usarem parte do imposto devido em apoio a eventos esportivos. Na etapa São Paulo do Circuito Cidades Paulistas, o patrocínio será do Aché.

A arena será montada no estacionamento do Parque Cândido Portinari, que é anexo ao Parque Villa Lobos, e receberá os participantes a partir das 7h. Pouco antes da largada, às 7h30, um professor de educação física comandará uma sessão de alongamento e aquecimento para que todos entrem no clima do evento.

Inscrições

As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 11/07 exclusivamente no site tkx.com.br – por meio de uma fila virtual, já que a previsão dos organizadores é que a procura seja grande. Como forma de democratizar o acesso ao evento, na hora de efetivar a participação haverá a possibilidade de escolher entre a etapa do dia 28/07 do Circuito Cidades Paulistas ou a etapa da semana anterior (21/07) do Circuito Correr e Caminhar para Viver Bem, que acontecerá no mesmo local e horário e com as mesmas distâncias.

Os inscritos receberão um kit composto por uma sacola, uma camisa alusiva ao evento, número de peito, chip de cronometragem (somente para as provas de corrida), uma barra de cereal. A entrega do material acontecerá no sábado (27/07), das 10 às 16h, na loja Decathlon Villa Lobos, localizada na Avenida Queiroz Filho, 1.310, Vila Leopoldina.