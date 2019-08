Corridas para levar a criançada e se divertir

Com trajetos de até 5K, as corridas conceitos vieram para ficar e tem o propósito de estimular a prática da atividade física para toda a família. Vale acrescentar que são importadas e com organização caprichada, com inscrições na faixa dos R$ 100. Confira quatro delas abaixo. #corridaderua #corridatemática #corridaconceito #BlogCorridaParaTodos

Na quarta temporada, a Corrida Insana com seus 11 obstáculos infláveis vai passar por 9 cidades em 2019; a primeira parada será no Rio, em 1ª de setembro. A Onde Está Wally Walk & Run atraiu seis mil pessoas no Parque Villa Lobos em 4 de agosto em São Paulo, boa parte delas nunca havia corrido antes. Terá mais duas etapas, este domingo em BH e em 20 de outubro no Rio. A Color Race Brasil vai estrear em Campinas, em 25 de agosto, e vai deixar todo mundo bem colorido, no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, uma das maiores áreas verdes de Campinas. Já a Corrida Cartoon vai rolar na capital paulista em 1º de setembro e promete levar 15 mil pessoas pra correr do seu jeito.

CORRIDA CARTOON – Dia 1º de setembro, das 7h ao meio dia, no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Com o conceito “Corra do seu jeito”, a nona edição da prova do canal infantil terá uma grande novidade: a modalidade de corrida em trio, podem participar crianças a partir de 4 anos. Será possível formar trios com uma ou mais crianças, contanto que pelo menos um integrante seja maior de 18 anos. A categoria da qual o trio participará será definida pela idade do mais novo. Os personagens mais amados do canal – Ben 10, As Meninas Superpoderosas, Finn, Jake, Titio Avô e muitos outros – vão animar a galera em apresentações especiais, com muita diversão para toda a família. Não existe classificação ou premiação, mas sim medalhas para todo mundo! Afinal, o objetivo aqui é se divertir em família, seja correndo, andando, dançando ou até gargalhando sem parar até o final do percurso – são várias distâncias determinadas pela idade.

CORRIDA INSANA – A Insane Inflatable 5k é a corrida divertida que mais cresce nos Estados Unidos, o que vem acontecendo também no Brasil. Em sua quarta temporada, estão previstas edições em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Curitiba, Floripa, Campinas, Salvador, Porto Alegre e Brasília. Não tem troféu de primeiro lugar nem cronometragem, pode ir o papai, a mamãe, os netinhos e avós, a galera da rua, da escola, da faculdade. Se não conseguir ultrapassar o obstáculo, não tem problema, pode desviar e ir para o próximo. Se não quiser correr, caminhe. A primeira etapa será realizada no Rio, dia 1º de setembro, na Marina da Glória. Na capital paulista será dia 29 de setembro no Autódromo de Interlagos; e em Belo Horizonte está confirmada para 6 de outubro no Mineirão. “A Corrida Insana nasceu em guardanapos de bar em Orlando (EUA), que foram usados para desenhar o esboço do percurso e como seriam os obstáculos infláveis”, conta Henrique Gomes, empresário da Ponto Org, que trouxe a novidade ao Brasil. O empresário acrescenta que os criadores não mediram esforços para que cada obstáculo fosse único, desafiador e, mais importante, o mais divertido possível. “É uma atividade que qualquer um pode fazer, não exige um condicionamento físico especial, e é uma ótima maneira dos pais conseguirem tirar os filhos dos games e do celular”, acrescenta Gomes.

COLOR RACE – divertida, diferenciada, esta 5k não vai dar trabalho para pais, mães, maridos ou esposas na hora de lavar as roupas no pós-prova. “O pó colorido é fácil de limpar, tanto do corpo como das camisetas, calças, meias e shorts. Geralmente, desaparece facilmente com as lavagens. No entanto sugerimos roupa usada para entrar na diversão sem dó”, afirma Fábio Avelar, o CEO da Leg Sports, que complementa. “Importante lembrar que não temos cronometragem ou pódio. Assim, vale correr ou caminhar no ritmo de cada um. Vamos proporcionar um dia divertido onde todos saem vencedores por desafiar o percurso colorido”. Depois de Campinas (25/08), a caravana da Color Race Brasil segue para Guarujá (08/09), Belo Horizonte (15/09) e São Carlos (22/09). As demais cidades que receberão a prova a partir de setembro são Rio de Janeiro, Montes Claros, São Paulo, Brasília, Goiânia, Uberlândia, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Vitoria, Sorocaba e Itajubá.

ONDE ESTÁ WALLY WALK & RUN – a proposta é viver a experiência de ser o personagem Wally por um dia – vestido com o kit: gorro, óculos e camiseta de manga comprida, nesta corrida do canal Universal. Tem bateria da corrida de 5k cronometrada para quem quer realmente correr – as duas primeiras – e dezenas de outras baterias para curtir caminhando e correndo, parando nos oito painéis gigantes para achar o Wally. Há também caminhada de 2,5k . Na área de dispersão tem show com a banda Mais 80, com os hits da década. Há medalha de conclusão para todos os participantes inscritos. E premiação com medalhas especiais para os campeões. A prova estreou em São Paulo (04/08); e vai rolar em Belo Horizonte (18/8) e Rio de Janeiro (20/10). Maria Cristina Leme, diretora geral da Universal Licenciamento do Brasil, conta que este projeto com o organizador brasileiro Ponto Org se iniciou há dois anos e foi a concretização de um sonho. “É uma grande diversão para todos, em São Paulo dava para ver nos rostos das pessoas a alegria de ser o Wally e tenho certeza que as outras corridas serão ótimas”, contou a diretora. Aliás, é uma oportunidade para apresentar o personagem para as novas gerações. O desenho do Wally foi criado pelo ilustrador britânico Martin Handford no final dos anos 1980, os livros são protagonizados por um personagem chamado Wally, um turista desengonçado com uma blusa de listras vermelhas e brancas, gorro e jeans azuis. O objetivo desses livros, um fenômeno com mais de 55 milhões de exemplares vendidos, é encontrar Wally, escondido em uma multidão de personagens, dentro de dezenas de paisagens de todas as épocas.

