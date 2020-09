Cosan vai patrocinar edição virtual da Maratona do Rio

A Maratona do Rio, considerada a maior corrida de rua da América Latina com 40 mil inscritos para a edição deste ano que “virou” digital, acaba de fechar o patrocínio master com a Cosan.

Apesar do cenário de pandemia, a empresa, um dos maiores grupos econômicos do Brasil, segue apoiando o festival de corrida que esse ano terá provas virtuais.

Em 2019, foi patrocinadora da prova de 42 km e agora assina o evento, que nesta edição passa a se chamar Maratona do Rio Cosan 2020. Os corredores podem correr entre 9 e 12 de outubro, as inscrições foram reabertas.