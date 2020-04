Covid-19: Confira as promoções nas inscrições das corridas de rua

Em Portugal, os profissionais da saúde vão ter passe livre em todas as corridas organizadas pela Maratona Clube, como homenagem ao seu trabalho na luta contra a pandemia da Covid-19. Por aqui, os organizadores de corrida de rua começaram a lançar promoções como combos, maior parcelamento e descontos. E bem que poderiam copiar a promo lusitana. Confira abaixo.

Em Portugal, médicos e enfermeiros podem se inscrever gratuitamente na Maratona de Lisboa, na Meia Maratona de Lisboa e na Mini Maratona, marcadas para 11 de outubro, assim como no Grande Prémio de Natal, que se corre em 13 de dezembro. Nesse país, a pandemia já matou 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas. Site do organizador: https://www.maratonaclubedeportugal.com/

Aqui no Brasil, até esta quinta-feira (16/4), foram 1.736 mortos, de 28.320 casos, uma letalidade de 6,1%. A Iguana, que faz a Athenas, Vênus e as City Marathons, entre outras, fez uma promo especial para a campanha #JuntosPeloEsporte, com desconto de 20% em todas as inscrições, usando o cupom #juntospeloesporte: https://iguanasports.com.br/juntos-pelo-esporte

E o site Ativo está com uma promo com o OuroCard, 25% de desconto nas inscrições feitas com esse cartão do Banco do Brasil, para algumas etapas do Circuito das Estações, Night Run, Bravus. Meia de SP e Meia de Floripa, entre outras: https://ourocard.ativo.com/

O organizador mineiro Ponto Org Eventos criou promoções e combos, válidos até 8 de maio, para três corridas: Insana, Chapolin e a Tough Mudder, que serão realizadas em várias cidades no segundo semestre. Funciona assim você compra quatro inscrições e leva cinco; e pode parcelar em até dez vezes.A Corrida Insana está em sua quinta temporada e vai passar, por enquanto, por BH, Rio, Campinas, Salvador, DF e São Paulo, por enquanto. O grande diferencial desta prova de 5km são os 11 obstáculos infláveis gigantes. Não é para correr rápido, é para ir em família ou com um grupo de amigos e se divertir muito ultrapassando os obstáculos. Todo mundo vira criança nessa prova, que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha no mínimo 1,05m. Site da Corrida Insana: https://www.corridainsana.com.br/

Sigam-me os Bons é o nome da corrida da aguardadíssima corrida do Chapolin, a primeira corrida oficial em todo o mundo do super-herói mais humano e engraçado do planeta. É uma 5km, algumas cidades será 10km, temática, com vários painéis do personagem durante o percurso. Detalhe, todas as corridas da Ponto Org Eventos têm largadas em baterias. O que é isso? Largam no máximo 100 pessoas por vez, a cada 10 minutos. São várias largadas, você escolhe o horário no ato da inscrição. O número de pessoas por bateria foi reduzido 30% para evitar aglomeração e para todo mundo correr mais sossegado, sem ninguém fungando no cangote. A primeira bateria é a elite, para o povo focado em performance, e todas as outras são recreativas, para ir trotando e parando para fazer selfies nos painéis do personagem. O kit é inspirado no personagem. E o grupo de corrida do SBT em São Paulo já confirmou a presença. No final, a última bateria, é uma caminha da de 2km. Há etapas confirmadas para BH, DF, Rio, SP e Curitiba. Site da corrida: https://corridadochapolin.com.br/

Bom, a Tough Mudder é a pior corrida de obstáculos do mundo. Esta prova britânica até batiza um modelo especial da Jeep. Serão duas etapas no Brasil, uma no Rio e um em SP. Indicada para o povo do crossfit e quem gosta de fortes emoções. Tem que treinar, no site da prova tem vários vídeos de treinos. Aqui no Brasil será uma 5km. É legal montar times, o grande lance para conseguir finalizar essa prova é um ajudar o outro. Site da prova: https://www.toughmudder.com.br/

E dia 25 de abril vai rolar etapa Virtual do Sonic, e o organizador Leg Sports está dando 20% de desconto. Você escolhe quando, quanto e onde quer correr – e vai receber a medalha em casa. É pelo app 99RUN – são três tipos de kits, todos com frete grátis. Site da inscrição: https://www.ticketagora.com.br/e/sonic-5k-etapa-corrida-virtual-29902