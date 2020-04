Covid-19: Maratona do Rio e Uphill Marathon vão doar 30% do valor das inscrições

A Maratona do Rio e a UpHill Marathon – corridas de rua realizadas no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, respectivamente – estão unidas no combate aos efeitos do COVID-19. As inscrições realizadas entre os dias 23 e 30 de abril terão 30% do valor doado para a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, que, devido à pandemia, está intensificando sua atuação de distribuição de alimentos por todo o país. Vale lembrar que na Maratona do Rio o percurso de 21K já está esgotado, e que da UpHill só restam inscrições da 10Km e da Corrida Kids. #solidariedade

“Ambos os eventos têm o objetivo de promover a saúde e o bem-estar por meio do esporte. Neste momento, temos a obrigação de sermos solidários e ajudar a quem precisa. A doação será revertida em compra de cestas básicas com o intuito de combater a fome e preservar vidas. Juntos somos mais fortes e vamos vencer essa pandemia”, explica Fernanda Cozac, diretora de Marketing da organização da Maratona do Rio.

O diretor geral da UPHILL Marathon, Bernardo Fonseca, ressalta que a iniciativa dos eventos pode estimular outros empresários do setor de lazer e bem-estar. “Acreditamos na sociedade funcionando como um verdadeiro sistema, interdependente, organizado e proativo. Uphill e Maratona do Rio estão preocupados em ajudar a quem precisa! Espero que nosso exemplo contagie, promova a atitude de outros organizadores e traga esperança para muita gente que está passando necessidade”, finaliza.

A Maratona do Rio e a UPHILL Marathon seguem confirmadas para o ano de 2020. Enquanto a tradicional corrida carioca acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, a prova catarinense será realizada de 27 a 30 de agosto. As inscrições podem ser feitas pelos sites: www.maratonadorio.com.br e https://uphillmarathon.com.br/2020/

SERVIÇO

Maratona do Rio 2020

Maratoninha Gloob: (valores no site oficial da Maratona do Rio)

Prova 5k: R$130 / PCD: R$45

Prova 10k: R$130 / PCD: R$45

Prova 21k: ESGOTADO

Prova 42k: R$ 195/Avançada: R$295 /VIP: R$400 /PCD: R$85

Prova Desafio Cidade Maravilhosa 21k+ 42k: R$400 / Avançada: R$600 /VIP: R$715

Onde adquirir: www.maratonadorio.com.br

Uphill Marathon 2020

Uphill Warm-Up 10k: a partir de R$142

Uphill Kids Run: a partir de R$65

Uphill Challenge 25K: ESGOTADO

Uphill Marathon 42K: ESGOTADO

Samurai Battle 67K: ESGOTADO

Onde adquirir: www.uphillmarathon.com.br