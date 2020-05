Covid-19: Marca esportiva dobra valor investido em treinos online

Com o objetivo de reforçar a importância e o papel dos profissionais do esporte e alertar para os cuidados que todos devem ter em um momento de intensa procura por exercícios físicos dentro de casa, Under Armour anuncia o lançamento do Movimento pelo Esporte. O projeto, que conecta professores a alunos e disponibiliza a venda de planos de aulas online de 15 ou 30 dias, conta ainda com um pontapé inicial da marca, que dobrará o valor investido e o período de atendimento dos planos adquiridos até atingir a marca de 10 mil treinos. Em parceria com o Core 360º, plataforma de treinamento e capacitação para profissionais de educação física e parceira oficial da marca há cinco anos, Under Armour colocou no ar o site oficial do movimento – www.movimentopeloesporte.com.br.

“O momento atual requer das marcas não só ações que visem o combate direto à pandemia, mas também às suas consequências para as comunidades de seus respectivos setores. A Under Armour, por meio do grupo Vulcabrás Azaleia, já doou 400 mil máscaras de TNT, 4 mil máscaras amplas de acrílico e 3 mil calçados de proteção para ambientes hospitalares. Agora, com o Movimento pelo Esporte queremos incentivar as pessoas a se manterem ativas e saudáveis mesmo dentro de casa, mas com responsabilidade e respaldo de profissionais da saúde e do esporte”, afirmou Thaiany Assad, general manager de Under Armour no Brasil.

Fazem parte do time de embaixadores do Movimento pelo Esporte Allan Menache, preparador físico do bicampeão mundial de surf Gabriel Medina; Josué Moraes, coordenador de preparação física do COB (Comitê Olímpico Brasileiro); e Juliana Hitomi, professora da Cia Athletica e Just Run. Além de divulgar o projeto em seus redes sociais, esses professores participarão de lives semanais no Instagram da Under Armour dando treinos a influenciadores parceiros da marca.

Ainda como parte de um movimento em prol do esporte e das atividades físicas, mas com responsabilidade e sempre prescrita por profissionais, os atletas embaixadores da marca também participarão de lives no Instagram de Under Armour para falar sobre a rotina de preparação de atletas de alto rendimento em tempos de quarentena. Participarão dessas conversas os campeões olímpicos Alison Cerutti, Wallace Souza e Bruno Schmidt, além do triatleta Frank Silvestrin.

O projeto pretende motivar os alunos a continuar recebendo aulas de professores capacitados – e os remunerando por isso –, além de proporcionar exposição e divulgação do trabalho a milhares de profissionais em um momento em que as academias e parques seguem fechados por conta da pandemia. Por meio do site os praticantes de esportes de todos os níveis poderão encontrar professores, personal trainers e fisioterapeutas de todo o Brasil e adquirir planos de treinos online para se manterem ativos mesmo em quarentena.

Após realizar um mapeamento do setor e escutar centenas de profissionais para entender quais eram as maiores dificuldades e desafios enfrentados pela comunidade em tempos de quarentena, Under Armour e Core 360 identificaram uma inevitável dificuldade econômica imediata para os profissionais do esporte. Sem a possibilidade de atender presencialmente os clientes, os professores se viram diante de uma dificuldade para a qual ainda não estavam 100% preparados: como atender de forma profissional e oferecer treinos de qualidade e personalizados aos alunos à distância – e receber por isso?

Diante desse momento, portanto, as duas marcas se juntaram para, em primeiro lugar, oferecer por meio do Movimento pelo Esporte acesso gratuito por 30 dias à recém lançada Core 360º PRO, plataforma digital por assinatura que oferece soluções de educação, gestão de negócio e guia para prescrição de treinos online para profissionais de saúde como personal trainers, educadores físicos e fisioterapeutas – totalizando quase 1 milhão de profissionais devidamente registrados em seus conselhos aptos a se inscreverem.

“A missão de nossa plataforma online para prescrição de treinos é dar suporte aos milhares de educadores físicos que atuam no país. Ações como esta com Under Armour, num momento tão delicado para todos, só reforçam nosso propósito de unir profissionais, praticantes e marcas do setor de fitness, saúde e bem-estar”, ressaltou Luciano D’Elia, fundador e CEO da Core 360 Pro.

Possibilitando a esses profissionais o acesso a uma plataforma em que além de se capacitar podem fazer a gestão do atendimento de seus clientes de forma mais organizada e profissional – incluindo funcionalidade de prescrição de treinos personalizados com banco de dados com mais de 600 exercícios em vídeos e fotos –, o projeto oferece aos profissionais ferramentas para que, mesmo sem atendê-los presencialmente, possam cobrar pelos treinos enviados aos seus alunos.

Planos de Atendimento (15 e 30 dias)

Uma vez cadastrado no site do Movimento pelo Esporte e com acesso à plataforma digital Core 360º PRO, o professor terá em seu perfil dois planos de atendimento à disposição para vender aos alunos: 15 dias (R$75) e 30 dias (R$150). O atendimento será dado por meio da plataforma digital Core 360º PRO, com o professor realizando, primeiramente, uma avaliação virtual online (ao vivo) com o aluno para identificação do perfil e definição de metas. Posteriormente, o profissional enviará a planilha de treinos com o programa acordado e com os exercícios de cada aula devidamente ilustrados com vídeos e fotos, além de oferecer via plataforma Hangout duas ou quatro aulas online (dependendo do plano) com acompanhamento em tempo real. Além desse atendimento via plataforma digital Core 360º PRO, que garantirá a realização de treinos personalizados e prescritos com curadoria do Core 360º, o aluno que adquirir o plano de 30 dias terá direito ainda a uma aula presencial com o professor após o término da quarentena – além de 20% de desconto em produtos Under Armour.

Incentivo inicial Under Armour

Visando incentivar com que a maior quantidade de alunos possível participe do projeto, a Under Armour dobrará o valor investido e o período de atendimento dos planos adquiridos até atingir a marca de 10 mil treinos*. Por exemplo: se o aluno adquirir o plano de 15 dias, pagando R$75, a Under Armour pagará diretamente ao professor mais R$75 e o aluno poderá ser atendido por 30 dias no total. A marca dobrará o plano de no máximo cinco alunos por professor, visando ajudar a maior quantidade de profissionais possível. Como o próprio nome diz, o Movimento pelo Esporte chega para incentivar que outras marcas que possuam em seu histórico a fomentação da prática esportiva possam aderir e apoiar o projeto, ampliando assim a capacidade de atuação e a ajuda a esses profissionais.

* A conta se dá pela média de treinos estimada por aluno por meio da plataforma, que é de 10 treinos para o plano de 15 dias e 20 treinos para o plano de 30 dias.

Plataforma de Conteúdo e Descontos em Produtos UA

Além do acesso à plataforma CORE 360º PRO e da possibilidade de vender os planos de treino, os profissionais terão a oportunidade de publicar no próprio perfil dentro do site do Movimento pelo Esporte conteúdos sobre atividade física. Por meio da publicação de artigos, vídeos, dicas de exercícios e outros conteúdos os professores poderão não só se apresentar a novos alunos como fornecer informações valiosas para os clientes atuais.

Todos os conteúdos submetidos pela plataforma passarão pela curadoria dos profissionais do Core 360º, garantindo assim a publicação de informações de qualidade e que de fato agregarão ainda mais para a comunidade. Além disso, entendendo que materiais esportivos representam as ferramentas de trabalho destes profissionais e que as consequências econômicas dessa crise se estenderão por alguns meses, a marca dará a todos os professores que se cadastrarem no movimento um desconto de 20% na compra de qualquer produto Under Armour pelos próximos seis meses*.

*Desconto limitado a uma compra por mês, realizada diretamente no e-commerce da marca (www.underarmour.com.br).