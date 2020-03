Covid-19: organizadores lançam movimento para a manutenção das inscrições das provas adiadas

Defina aglomeração. Fácil, qualquer corrida de rua mais os principais locais de treinos da sua cidade, de manhã cedo ou no final da tarde. E para quem diz que ama correr, como eu, vale uma reflexão – o que vai acontecer se todos nós pedirmos reembolso das inscrições das provas que foram adiadas por causa da pandemia do coronavírus? Simples – o mercado running vai ruir. Para evitar esse cenário, 150 organizadores esportivos, que utilizam a plataforma Ticket Agora para venda de inscrições/ingressos, se uniram e acabam de lançar o movimento #JuntosPeloEsporte na qual pedem a todos os inscritos que não cancelem as inscrições das corridas adiadas.

Explicam, em comunicado à imprensa, que trata-se de um movimento inédito criado por organizadores esportivos de todo o Brasil , unidos pela primeira vez, buscando a volta pelas inscrições e a sobrevivência dos eventos. Como mais de 90% dos eventos esportivos da plataforma foram adiados, e não cancelados, a ideia da campanha é tentar recuperar o engajamento de atletas amadores por todo o Brasil, para que apostem na força dos eventos que vêm por aí, ainda em 2020, e mantenham suas inscrições e façam outras. Conversei com alguns organizadores na semana passada, nenhum deles havia vendido inscrições para corridas de rua – todas no segundo semestre. E este o movimento #JuntosPeloEsporte vem nesta direção.

O próprio Procon-SP destaca que este é um momento de negociar, com equilíbrio, serenidade e bom senso. O Código do Consumidor garante que, no caso de cancelamento, o consumidor seja ressarcido. Mas neste caso, os eventos foram adiados por força maior e não cancelados. Ainda não há um estudo fechado focado em corrida de rua, mas os setores mais atingidos com a COVID-19 são turismo e eventos, inclusive os esportivos. Fica aqui uma humilde sugestão: como os organizadores não realizam apenas uma corrida, na negociação, o atleta amador inscrito em determinada prova, que foi adiada para uma data impossível para ele, pode, de repente, sugerir a troca para outra corrida do mesmo organizador.

Clique no site para ler a íntegra do manifesto: http://www.juntospeloesporte.ong.br/