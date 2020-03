Covid-19: Wings for Life World Run é cancelada

Uma das corridas mais bacanas do calendário, a Wings For Life World Run teve que ser cancelada por conta das restrições de contato social da pandemia do coronavírus. O evento beneficente patrocinado pela RebBull, que destina 100% do valor das inscrições para as pesquisas para a cura da lesão da medula espinhal, seria realizado dia 3 de maio – real e virtualmente nos quatro cantos do planeta. Todos os já inscritos estão sendo contatos por e-mail.

No Brasil seriam 13 corridas via app, com inscrições/doações de R$ 49: São Paulo (2 locais), Rio de Janeiro, Bragança Paulista, Juiz de Fora, Curitiba, Brasília, Maceió, Porto Alegre, Campo Grande, Fortaleza, Porto Alegre e Porto Velho. Esta é a única corrida no mundo com chegada móvel, você corre o máximo que conseguir até ser ultrapassado pelo carro/chegada. E a inclusão é uma característica a parte.

Os cadeirantes são convidados a participaram com suas cadeiras normais e com a participação dos amigos. A organização ainda estuda viabilizar a corrida para quem conseguir correr sozinho. De repente podem fazer um desafio para cada um dos inscritos correr dentro de sua própria casa, via app. Tem tudo para agradar, já que pipocam pelo mundo exemplos de corredores amadores correndo até maratonas no espaço restrito das varandas dos apartamentos e dos quintais. Ai quem vai ter que correr rápido é o pessoal de TI para conseguir ajustar o app para esse cenário para tudo ficar pronto 3 de maio.