Covid-19: Fe Queiroz libera parte do conteúdo de treinos do app

Sucesso no Instagram, a professora de educação física Fernanda Queiroz (@fernandaqueiroz e @appfequeiroz), que é também master Trainer do time da Nike, lançou no no ano passado seu app, com 17 tipos de treinos para vários perfis, e que agora abriu o conteúdo de cinco deles durante 30 dias para motivar a atividade física durante a quarentena, com o objetivo de promover a saúde e bem-estar físico e mental.

Fernanda desenvolveu um método de movimentos funcionais, com dinâmicas de 20 minutos por dia, sem uso de acessórios. O App é bem simples de mexer, e os exercícios são mostrados em gifs animados. Você pode montar uma agenda e dedicar 20 minutos de sua rotina dentro de casa, por conta do isolamento social, e tentar manter a forma.

No app são três topos de planos: Anual – R$ 24,90 por mês (R$ 299,90 – no total); Trimestral – R$ 34,90 por mês ( R$104,90 no total) e mensal R$ 44,90. Pagando, a pessoa tem acesso a todo conteúdo, até com dicas de nutrição.

Para quem é mega disciplinado pode funcionar. Prefiro as aulas tipo reunião que estão rolando no Zoom. Mas vale a iniciativa.

Confira abaixo como funciona o app