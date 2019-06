Curitiba confima duas Night Runs: anos 80 e do aniversário da PUC

A primeira será dia 20 de julho no Parque Barigui e a segunda, 24 de agosto no campus da universidade. #corridaderua #corridanoturna #nightrun #BlogCorridaParaTodos

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vai celebrar seus 60 anos correndo. É que parte das celebrações será a PUC Night Run, voltada a toda comunidade da capital do Paraná. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site da universidade: www.pucpr.br. As vagas são limitadas a 3.600 pessoas. Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha e os primeiros colocados de cada categoria recebem um troféu.

Os preços das inscrições variam entre R$35 e R$95, conforme a categoria, idade e lote da compra. E R$5 de cada inscrição será destinada ao Projeto Todo Mundo Sonha da Rede Marista de Solidariedade, que oferece oportunidades à crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

A corrida será dividida nas modalidades feminino e masculino nas categorias: Geral, Colaborador, Estudante e Alumni, com percursos de 5K e 10K. Haverá também corrida Kids, para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos, com trajetos de 100 a 900 metros, de acordo com a idade. E também haverá caminhada de 3K. As corridas começarão às 18h, com a Kids, e a concentração se iniciará duas horas antes, no estacionamento próximo ao portão 02 da PUC. E como é uma festa haverá praça de alimentação, espaço kids, espaço pet, atividades lúdicas e jogos interativos para os participantes de todas as idades. Em uma parceria com a Rádio Transamérica, a concentração também contará com DJ, distribuição de brindes e jogos de futebol inflável. A instituição preparou, ainda, diversas ações voltadas à saúde dos atletas, com a colaboração dos cursos da PUC e do Hospital Marcelino Champagnat.

ANOS 80 – no embalo do New Wave, a ideia e correr e se divertir na 80’s Night Run. O importante é “voar voar, subir subir” e correr no sábado, 20 de julho no Parque Barigui, a partir das 20 horas. As distâncias são de 5k e 10K. São 1.600 vagas e as inscrições já estão abertas e custam a partir de R$ 69,90. O kit mais caro, R$ 149,90 inclui: camiseta do evento, óculos escuro, munhequeira, meia cano médio, mola maluca, saco ecológico, número de peito com chip de cronometragem, brindes patrocinadores e medalha de participação. Se quiser é possível comprar também uma faixa para cabeça por R$24,90. É praticamente uma corrida a fantasia.

“É um percurso ótimo para a diversão entre amigos, fazer uma atividade física e ainda relembrar momentos incríveis dos anos 80, que curiosamente era uma época em que número de praticantes de corridas de rua era muito menor. Será uma prova inesquecível”, conta o diretor de negócios da Global Vita Sports, Arthur Trauczynski. A Global Vita Sports e a Associação Pro Correr são os responsáveis pela organização da prova.

Um outro detalhe. Na década de 1980, Barigui era muito procurado pelos jovens pois oferecia um parque de diversões com brinquedos como roda gigante, carrinho bate-bate e trem fantasma, além do passeio romântico de pedalinho pelo lago do parque. Hoje, Barigui é o principal ponto de encontro de assessorias de corrida, praticantes de esportes ao ar livre e passeio obrigatório em família ou com os amigos.