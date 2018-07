Dá Quênia na Maratona do Rio

Godfrey Kipkosgey Kosgey venceu no masculino e Ednah Mukhwana, no feminino. O principal rival foi o calor.

Com quatro campeões da prova masculina na disputa da 15ª edição da Maratona, Godfrey Kosgey, estreante no Rio, fez uma corrida taticamente perfeita. Debaixo de céu azul e com a temperatura beirando os 30ºC, manteve-se entre os líderes no começo do percurso, tendo a deslumbrante orla da cidade como cenário. Na marca de 34km, fez seu ataque decisivo e partiu para a consagração. “Foi minha primeira participação na Maratona do Rio. A prova foi muito dura por conta do calor mas o visual recompensou. O percurso é ótimo”, disse Godfrey

No feminino, Ednah Mukhwana já tinha conquistado o título da Maratona do Rio em 2014 e mostrou sua força na reta final para faturar o bicampeonato. Para alegria da torcida no pórtico final, o Brasil conquistou o 2º lugar no feminino e no masculino, com Mirela Saturnino de Andrade (02h39min02s) e Edmilson dos Reis Santana (02h21min01s). “Foi uma disputa muito difícil, mas fiz uma prova boa. Ganhei essa prova em 2014. Hoje eu vim tentar vencer, mas o nível estava forte e o calor também”, afirmou Edmilson Santana.

Na meia maratona deu Brasil, com Joziane Cardoso (01:18:09) e Giovani dos Santos (01:04:42). Houve também 6k, com vitória de Joseli Janis de Castro (00:22:18) e Marcelo Avelar (00:18:35).

Mas quem fez a festa mesmo foram os amadores, quase 33 mil pessoas correram juntas no três circuitos e a maioria delas não economizou elogios a organização. Para eles foi ótimo que o sol resolveu aparecer. deu praia no final para todo mundo, uma senhora celebração. Participaram dos 42k 11.500 pessoas; do 21K 13.500 e do 6k 8 mil. Ano que vem estarei lá, com certeza, e sem lesões.

Veja como foi

RESULTADOS

MARATONA CAIXA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Masculino

1º lugar: Godfrey Kipkosgey Kosgey – 02:17:41

2º lugar: Edmilson dos Reis Santana – 02:21:01

3º lugar: Antonio Wilson Lima – 02:22:33

4º lugar: Sivaldo Santo Viana – 02:22:54

5º lugar: Eliezer de Jesus Santos – 02:23:33

Feminino

1º lugar: Ednah Mukhwana – 02:38:34

2º lugar: Mirela Saturnino de Andrade – 02:39:02

3º lugar: Priscila Lorchima – 02:42:29

4º lugar: Roselaine de Souza Ramos Benitis – 02:45:39

5º lugar: Leah Jerotich – 02:47:00

MEIA MARATONA OLYMPIKUS DO RIO DE JANEIRO

Feminino

1º lugar: Joziane Cardoso – 01:18:09

2º lugar: Consolata Cherotich – 01:18:28

3º lugar: Jessica Ladeira – 01:18:52

4º lugar: Christine Cheokemei – 01:20:00

5º lugar: Fabiana Cristine da Silva – 01:20:20

Masculino

1º lugar: Giovani dos Santos – 01:04:42

2º lugar: Damião Ancelmo de Souza – 01:04:55

3º lugar: Valdir Sergio de Oliveira – 01:05:21

4º lugar: Valério de Souza Fabiano – 01:05:22

5º lugar: Mercio Ferreira da Silva – 01:07:39

FAMILY RUN SMART FIT

Feminino

1º lugar: Joseli Janis de Castro – 00:22:18

2º lugar: Jéssica Amanda Pereira – 00:22:30

3º lugar: Vera Betânia Bazílio Rosa – 00:22:36

4º lugar: Marina Malachias – 00:23:18

5º lugar: Iris Ribeiro D. do Nascimento – 00:23:33

Masculino

1º lugar: Marcelo Avelar – 00:18:35

2º lugar : Welerson Rafael Pires – 00:18:54

3º lugar: José Junior da Silva Alves – 00:18:57

4º lugar: Wilen Soares Bitencourt Junior – 00:19:03

5º lugar: Rafael Alexandre de S. Duda de Lima – 00:19:15