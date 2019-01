Damião Ancelmo vence etapa SP do Circuito da Longevidade

O atleta completou os 6K em 17 minutos e 48 segundos. A corrida rolou no domingo, dia 27 de janeiro, no Parque da Independência com a presença do medalhista olímpico Robson Caetano, ícone da comunidade dos corredores. #circuitodalongevidade #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“Foi uma prova muito disputada desde o início e todos os corredores estão de parabéns pelo prova de São Paulo. Sem dúvida, foi uma vitória para todos nós corredores”, destacou Damião. Este circuito é bem popular, inscrições a R$30 na corrida e metade deste valor na caminhada, e super bem organizado. Além das corrida de 6K, há a caminhada de 3K para ir com a família. A largada da corrida é às 7h e da caminhada às 8h30.

Participei da caminhada com meu filho e foi uma delícia. Muito gostoso caminhar pelas ruas do Ipiranga, um dos cartões postais da capital paulista. E ainda por cima receber uma medalha de peso pela participação. Fora que a melhor idade comparece em peso e se diverte. Aliás, os mais longevos da corrida e da caminhada receberam troféus e homenagens no palco. Eloina Colato, de 84 anos, foi a participante mais longeva da etapa de São Paulo. Já entre os homens, o homenageado foi José Eduardo Gandra, com 80 anos.

Outro diferencial é que o dinheiro das inscrições sempre é doado para uma ONG indicada pela prefeitura, onde é realizada a etapa. A de São Paulo foi para o Instituto Kauê de Itaquera, que trabalha o esporte como ferramenta de inclusão e transformação. Além disso há premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados na corrida- no masculino e feminino, prêmios entre R$ 5 mil a R$500, o que atrai a elite, um espetáculo a parte. Essa “mágica” é por conta do patrocínio do Bradesco Seguros há onze anos.

Em São Paulo deu Quênia no feminino, Esther Chesang Kakuri (19:47) atleta da equipe LUASA, do querido fundista brasileiro Luiz Antonio dos Santos, que depois depois de se aposentar abriu sua equipe, com treinos em Taubaté. Clique aqui para ler mais sobre ele.

Criado em 2007 com o objetivo de sensibilizar a população brasileira sobre a importância da atividade física para um futuro saudável, com qualidade de vida e bem-estar, o Circuito da Longevidade passará pelo Rio, Campinas, Salvador, Porto Alegre e Brasília. A expectativa é reunir mais de 40 mil pessoas nesta temporada. A etapa de São Paulo foi a quarta da edição 2018/19. A próxima será em Curitiba, dia 24 de fevereiro, as inscrições abrem dia 4 de fevereiro no site: https://www.vivaalongevidade.com.br/circuito-da-longevidade