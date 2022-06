Danielzinho e Amanda vencem a Meia Maratona do Rio

Neste sábado, 18 de junho, deu Brasil em dose dupla na Meia Maratona do Rio de Janeiro, com vitória do paulista Daniel Nascimento, 23 anos, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 01:01:03 e da mineira Amanda Aparecida de Oliveira, 24 anos, com 01:18:30. Foi a primeira vez que eles participaram desta meia e no masculino foi o melhor tempo de um brasileiro na prova. Na manhã do domingo vão ser realizadas a maratona, 10k e 5k, com a participação total de 30 mil corredores.

Danielzinho, que está focado em representar o Brasil na Olimpíada de Paris, se mudou para o Quénia, terra dos campeôes da maratona, na pandemia. Com essa estrégia, ele já conquistou a vaga para a Olimpíada de Tóquio aos 45 minutos do segundo tempo, e bateu o recorde Sul-Americano este ano na Maratona de Seul (02.04.51).

No sábado, bateu seu recorde pessoal da meia maratona, com 01.01.03 e o recorde de um brasileiro na prova (a ratificar). Semana que vem, ele compete no Troféu Brasil, que será realizado no Rio, a prova dos 10 mil metros rasos, e na sequência representará o Brasil no Mundial de Atletismo, em Eugene (EUA).

“A prova foi incrível. Meu objetivo era melhorar minha marca, que era 01:04:27, o que acabei conseguindo. E espero baixar mais o tempo da próxima vez, procuro sempre evoluir e trabalhar duro. Estou muito feliz de estar no Rio depois da marca histórica em Seul, recebendo todo esse carinho da galera”, contou o atleta, que é patrocinado pela adidas, que é a marca esportiva oficial da prova. Aliás, a versão do UltraBoost 22 Maratona do Rio esgotou rapidamente.

Campeã – Amanda começou a correr aos 13 anos. Um policial passou na escola dela e convidou todos para uma corrida de rua de 3 km em Mercês, onde ela nasceu e mora. Mesmo sem nunca ter corrido, ela venceu de todo mundo, até dos homens. Depois ela entrou para o atletismo, provas de 800m rasos e 3 mil metros rasos. Na sequência, já federada, foi bicampeão do Sub 23 dos 5 mil e dos 10 mil metros rasos.

“A corrida transformou a minha vida, amo o que eu faço, e a modalidade que mais gosto é exatamente os 21 km, que venho me destacando”, conta Amanda, que foi a campeã da Asics Golden Run (21 km) em São Paulo recentemente. “Estou muito feliz com a vitória, náo foi a minha melhor marca, mas o vento contra e a alta umidade atrapalharam um pouco minha performance, mas o que importa é a vitória e o carinho de cada um dos corredores de rua, que sempre me incentivam e apoiam, e só tenho a agradecer a Deus”, afirma a campeã, que na sexta também vai competir os 10 mil metros rasos no Troféu Brasil.

Danielzinho tem em mente quebrar em breve o recorde brasileiro da meia maratona, que é de Marilson dos Santos – 59:33 – obtido em 2007, em Udine (Itália). No feminino é de Silvana Pereira – 01.11.15 (Florianópolis – 1991). O recorde mundial é de Jacob Kiplimo, fundista de Uganda – 57:31 – estabelecido em Lisboa (2021). O feminino pertence a Letesenbet Gidey (Etiópia), também quebrado no ano passado – 01:02:52. Silvia Herrera fez a viagem para a cobertura a convite da adidas.

Campeões

Feminino

Amanda Aparecida de Oliveira – 01.18:29 Larissa Marcelle Quintâo – 01.19.55 Jaciane Barroso de Jesus – 01.22.25 Tatiane Lima – 01.27.11 Roberta Gomes Ribeiro – 01.32.00

Maculino